01.08.2023, 12:15
ФОТО | Огромная фура с украинскими номерами застряла в фонтане в столичном Каламая(26)
ФОТО: | Erakogu
Во вторник утром посетителям столичного парка Каламая открылось странное зрелище: рядом с их любимым фонтанчиком расположился огромный грузовик компании Compass Logistik с украинскими номерами.
„Снова подвел GPS?“ - удивляются местные жители и вспоминают зимний случай на лыжной трассе в Нымме, где фура также ошиблась дорогой и вспахала половину трассы, пишет Õhtuleht.
По данным Õhtuleht, устройство GPS направило водителя около часа ночи вместо порта — в парк Каламая, и когда водитель заметил ошибку и попытался развернуться, то прицеп застрял в фонтане.
Compass Logistiks – это датское транспортное предприятие.
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