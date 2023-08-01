ФОТО | Огромная фура с украинскими номерами застряла в фонтане в столичном Каламая

„Снова подвел GPS?“ - удивляются местные жители и вспоминают зимний случай на лыжной трассе в Нымме, где фура также ошиблась дорогой и вспахала половину трассы, пишет Õhtuleht.

По данным Õhtuleht, устройство GPS направило водителя около часа ночи вместо порта — в парк Каламая, и когда водитель заметил ошибку и попытался развернуться, то прицеп застрял в фонтане.

Compass Logistiks – это датское транспортное предприятие.

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