19-летний юноша угнал машину с парковки

Ляэнеская префектура сообщает, что полиция в понедельник получила сообщение о том, что в Пайде 19-летний молодой человек самовольно взял с парковки на улице Вяйке-Айа автомобиль Škoda. Машину позднее нашли на парковке на улице Айавилья.