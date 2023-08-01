ЧП и криминал
01.08.2023, 11:15

19-летний юноша угнал машину с парковки

 
Foto on illustreeriv!
Foto on illustreeriv!
ФОТО: Ajakirjade Kirjastus

Юноше придется понести ответственность за кражу автомобиля.

Ляэнеская префектура сообщает, что полиция в понедельник получила сообщение о том, что в Пайде 19-летний молодой человек самовольно взял с парковки на улице Вяйке-Айа автомобиль Škoda. Машину позднее нашли на парковке на улице Айавилья.

Полиция задержала молодого человека в качестве подозреваемого в преступлении.

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