Руководители топ-фирм не согласны с Ляэнеметсом: мы не прикарманиваем деньги работников

„Очень многие предприятия, заявлявшие, что не нужно повышать минимальную зарплату, теперь кладут в свой карман деньги работников в виде прибsли“, - сказал в субботу Лаури Ляэнеметс изданию Eesti Ekspress.

По мнению министра, если кто-то (предприятие — ред.) необоснованно получает большую прибыль за счет остального общества, то он перекашивает рынок. „Наша экономика должна действовать так, чтобы возможность была у всех, а не так, что одни наживаются, а другие пусть выкручиваются, как могут“, - сказал Ляэнеметс в свойственной ему решительной манере.