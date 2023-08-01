Хроника за сутки | Водитель нажал на газ, вместо тормоза и сбил велосипедистку, грузовик, не сбавив скорости, въехал в легковушку, задержаны 17 нетрезвых водителей

В понедельник в 07:16 в деревне Мялликвере, на 120 километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа 24-летний мужчина на автомобиле Citroen Berlingo въехал в Volkswagen Passat Variant, следующий по главной дороге, за рулем которого находился 37-летний мужчина. Оба водителя были доставлены в больницу.

В 07:30 на улице Куперьянова в Валга произошло дорожно-транспортное происшествие, причиной которого стало то, что нога 64-летнего мужчины за рулем Audi A4 Avant застряла в коврике, водитель нажал на газ вместо тормоза и сбил 52-летнюю женщину, ехавшую на велосипеде по встречной полосе. Велосипедистку доставили в больницу.

В 14:54 в Йыгевамаа на 42 километре шоссе Вильянди-Пылтсамаа 61-летний мужчина, управлявший грузовиком Scania R500, въехал сзади в автомобиль Audi Coupe с 55-летней женщиной за рулем, которая начала снижать скорость, чтобы свернуть на второстепенную дорогу. Водитель Audi и 54-летний мужчина, находившийся в автомобиле, доставлены в больницу.

В 16:08 на 23-м километре шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна в волости Харку, по предварительным данным, автомобиль Land Rover, которым управлял 47-летний мужчина, при развороте столкнулся с мотоциклом КТМ, которым управлял 17-летний юноша. Мотоциклист доставлен в больницу. ДТП расследуется.

В 20:04 на улице Каэра в Таллинне автомобиль Toyota Auris, которым управлял 26-летний мужчина, сбил водителя легкого транспортного средства, который переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель легкого ТС, 39-летний мужчина, был доставлен в больницу. Более подробные обстоятельства ДТП выясняются.

В 23:19 на улице Парги в Моосте, Пылвамаа, 33-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением своим Volkswagen Passat и вылетел в кювет. Водитель был доставлен в больницу.

Сообщений об угнанных и возвращенных автомобилях не поступало.