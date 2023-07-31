ФОТО и ВИДЕО| „Это же глупость!“ Жители Пирита протестовали против нового маршрута автобуса №8

Со вторника в Таллинне меняется несколько маршрутов автобусных линий, в том числе и маршрут автобуса №8. Жители Мяхе собрались, чтобы протестовать против нового маршрута этой линии и планируют продолжать протест вплоть до того, пока решение не изменят и не вернут старый маршрут.