Аналитик: на восстановление экономики Эстонии потребуется больше времени, чем ожидалось

Согласно опубликованной в понедельник Департаментом статистики Эстонии предварительной оценке, ВВП Эстонии во втором квартале сократился почти на 3%, пишет rus.err.ee.

По словам Ааба, следует иметь в виду, что опубликованная оценка еще не детализирована. „Но это показывает общую тенденцию, наша экономика все еще находится в упадке по сравнению с прошлым годом, общий объем меньше. Может быть, стоит учитывать, что эта ситуация остается относительно неизменной в течение последних шести месяцев или даже дольше“, - сказал он.

Согласно прогнозам, экономика Эстонии должна была достичь дна рецессии в конце прошлого года или в начале этого года, а потом ожидался подъем экономики. По словам Ааба, такое видение сохраняется и в свете сделанной в понедельник оценки ВВП.

Экономический рост ожидается во второй половине года, отметил Ааб. По его словам, цикл спада последних лет, отодвинувший ожидание улучшения экономики, прошел. „В целом мы с этими прогнозами движемся в правильном направлении, но все это потребует времени и даже немного больше, чем мы прогнозировали полгода назад“.

Инфляция в июле замедлилась до 6,3%, потребительские цены в месячном исчислении снизились на 0,4%. Ааб отметил, что инфляция рассчитывается по средней потребительской корзине, но на самом деле рост цен на всех потребителей влияет по-разному. „Рост цен замедляется, это факт. Во многом это связано с эффектом базы, так как в конце прошлого лета произошел резкий скачок цен“, - пояснил он.