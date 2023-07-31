„Проигнорировали все возможные международные нормы и соглашения“. На заседании Совбеза ООН выступил высланный из Эстонии Сергей Чаулин, обвинил эстонские власти и Украину(53)
Сегодня вечером проходит заседание Совета безопасности ООН, на котором по просьбе России якобы выступит высланный из Эстонии прокремлевский активист Сергей Чаулин.
Об участии Чаулина сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
„В качестве докладчика мы запросили известного активиста, координатора „Бессмертного полка“ в Эстонии Сергея Чаулина. Он находился в кафе в Санкт-Петербурге в момент взрыва, унесшего жизнь Владлена Татарского в апреле этого года, и был ранен“, - написал он в Telegram.
По словам Полянского, Россия запросила на 31 июля заседание „в связи с систематическим использованием киевским режимом террористических методов, что является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины“.
Заседание Совбеза ООН прошло в 17:00 по эстонскому времени.
Чаулин рассказал в своем выступлении, что он „простой инженер-электрик из Эстонии“.
„В свое свободное время у себя дома [в Эстонии - прим.ред.] я занимался деятельностью, связанной с правами человека – боролся за свободу собраний и свободу слова, за право получать образование на родном языке, я защищал традиционные семейный ценности, которые мне привили родители в советское время“, - сказал он.
Чаулин также обвинил Эстонию в том, что 14 февраля ему не дали позвонить ни адвокату, ни друзьям, а сразу депортировали из Эстонии. По его словам, эстонские власти „проигнорировали все возможные международные нормы и соглашения, касающиеся лиц без гражданства“.
„У меня был серый паспорт. Я был лицом без гражданства, что я считаю очень постыдным для Европы. Хотя российская сторона не была обязана меня принимать, меня изначально приняли в Санкт-Петербурге. Меня поселили в отеле, помогли получить необходимые документы для моего юридического статуса в России. Они также помогли мне с едой, одеждой, жильем и деньгами, потому что меня депортировали прямо в рабочей форме“, - пожаловался он.
Чаулин также добавил, что, оказавшись в России, начал искать разные источники информации, потому что в Эстонии и Европе говорят одно, а в России совершенно другое. Таким образом он оказался на мероприятии с „военкором“ Владленом Татарским, где произошел взрыв.
„До этого я никогда не встречался ни с одним военным корреспондентом“, - сказал мужчина и рассказал, как произошел взрыв. Молодая фанатка, которую знал Татарский, вынесла ему бюст с его же изображением. Чаулин предложил девушке сесть на свободное место рядом с ним, которое было рядом со сценой, после чего и произошел взрыв. Сам Чаулин сначала думал, что это взорвался его телефон.
„Было ощущение, что меня бьют доской по лицу сразу со всех сторон, а лицо все в занозах“, - описал он ощущения. По словам мужчины, он помог выбраться на улицу двум женщинам и там увидел раненых людей в крови. „Все были полностью в крови, особенно их лица“, - утверждает он.
Взрыв в кафе он сравнил с терактом в США 11 сентября 2011 года и обвинил в этом Украину. „Я не собирался ехать на фронт и воевать. Я просто пошел в кафе в городе за тысячи километров от какого-либо военного конфликта. В Санкт-Петербурге нет войны“, - сказал Чаулин.
„Мировое сообщество и международные организации должны осуждать теракты. Должны быть приняты меры, чтобы наказать исполнителей и тех, кто дает им указания“, - сказал он в заключение.
В феврале этого года по предложению КаПо Департамент полиции и погранохраны лишил Сергея Чаулина постоянного вида на жительство в Эстонии. Не имеющий гражданства Чаулин покинул Эстонию вечером 14 февраля и отправился в Санкт-Петербург.
„Сергей Чаулин долгое время активно распространял враждебную пропаганду Российской Федерации. Являясь инструментом Кремля, Чаулин годами разжигал национальную и политическую ненависть под знаменем антифашистского движения. Он также возглавлял акции „Бессмертного Полка“ и руководил некоммерческой организацией, проводившей раскольническую политику Кремля „Российские соотечественники в Европе“. Неспровоцированная и необоснованная агрессия России против Украины, возобновившаяся 24 февраля прошлого года, объясняет опасность такой деятельности“, - говорится в сообщении КаПо.
В начале апреля Чаулин пострадал при взрыве в кафе, где проводил творческий вечер „военкор“ Владлен Татарский.
В ходе взрыва сам российский пропагандист Татарский погиб. Он освещал войну в Украине, у него было 500 тысяч подписчиков в Telegram. Как оказалось, на встрече присутствовал Сергей Чаулин, бывший организатор движения „Бессмертный полк“ в Таллинне. СМИ сообщали, что он серьезно не пострадал, но его госпитализировали с места преступления.