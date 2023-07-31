„Проигнорировали все возможные международные нормы и соглашения“. На заседании Совбеза ООН выступил высланный из Эстонии Сергей Чаулин, обвинил эстонские власти и Украину

Об участии Чаулина сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

„В качестве докладчика мы запросили известного активиста, координатора „Бессмертного полка“ в Эстонии Сергея Чаулина. Он находился в кафе в Санкт-Петербурге в момент взрыва, унесшего жизнь Владлена Татарского в апреле этого года, и был ранен“, - написал он в Telegram.

По словам Полянского, Россия запросила на 31 июля заседание „в связи с систематическим использованием киевским режимом террористических методов, что является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины“.

Заседание Совбеза ООН прошло в 17:00 по эстонскому времени.

Чаулин рассказал в своем выступлении, что он „простой инженер-электрик из Эстонии“.

„В свое свободное время у себя дома [в Эстонии - прим.ред.] я занимался деятельностью, связанной с правами человека – боролся за свободу собраний и свободу слова, за право получать образование на родном языке, я защищал традиционные семейный ценности, которые мне привили родители в советское время“, - сказал он.

Чаулин также обвинил Эстонию в том, что 14 февраля ему не дали позвонить ни адвокату, ни друзьям, а сразу депортировали из Эстонии. По его словам, эстонские власти „проигнорировали все возможные международные нормы и соглашения, касающиеся лиц без гражданства“.

„У меня был серый паспорт. Я был лицом без гражданства, что я считаю очень постыдным для Европы. Хотя российская сторона не была обязана меня принимать, меня изначально приняли в Санкт-Петербурге. Меня поселили в отеле, помогли получить необходимые документы для моего юридического статуса в России. Они также помогли мне с едой, одеждой, жильем и деньгами, потому что меня депортировали прямо в рабочей форме“, - пожаловался он.

Чаулин также добавил, что, оказавшись в России, начал искать разные источники информации, потому что в Эстонии и Европе говорят одно, а в России совершенно другое. Таким образом он оказался на мероприятии с „военкором“ Владленом Татарским, где произошел взрыв.