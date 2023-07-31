С сегодняшнего дня Lidl снижает цены еще на три сотни товаров

Нынешнее снижение цен коснётся таких категорий товаров как молочные продукты, мучные изделия, мясо, кофе, замороженные продукты, а также различных бакалейных товаров, кроме того, цены будут снижены на хозяйственные и другие товары повседневного использования.

С июня этого года Lidl уже снизил цены на несколько сотен товаров, тем самым обеспечив в условиях инфляции определённую стабильность цен на продукты питания. Эксперты в области экономики неоднократно отмечали, что выход Lidl на рынок оказал положительное влияние на ценовую конкуренцию и замедлил резкий рост цен на продукты питания в Эстонии.

В Эстонии Lidl продолжает активно и успешно сотрудничать с местными производителями и оптовыми продавцами продуктов питания, с которыми ему также удалось договориться о снижении цен на продукты.

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