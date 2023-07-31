Экономика
31.07.2023, 16:15

С сегодняшнего дня Lidl снижает цены еще на три сотни товаров

 (7)
Lidl, Tallinn, Sõpruse puiestee
Lidl, Tallinn, Sõpruse puiestee
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Lidl Eesti принял решение дополнительно снизить цены более чем на 300 товаров повседневного пользования и продолжает регулярно расширять ассортимент, тем самым выполняя своё обещание предлагать покупателям лучшую цену каждый день, а не только в рамках кампаний. Чтобы сделать товары первой необходимости ещё более доступными, скидка составит до 30%.

Нынешнее снижение цен коснётся таких категорий товаров как молочные продукты, мучные изделия, мясо, кофе, замороженные продукты, а также различных бакалейных товаров, кроме того, цены будут снижены на хозяйственные и другие товары повседневного использования.

С июня этого года Lidl уже снизил цены на несколько сотен товаров, тем самым обеспечив в условиях инфляции определённую стабильность цен на продукты питания. Эксперты в области экономики неоднократно отмечали, что выход Lidl на рынок оказал положительное влияние на ценовую конкуренцию и замедлил резкий рост цен на продукты питания в Эстонии.

В Эстонии Lidl продолжает активно и успешно сотрудничать с местными производителями и оптовыми продавцами продуктов питания, с которыми ему также удалось договориться о снижении цен на продукты.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (7)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии