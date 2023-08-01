КАРТА | Инфляция в Эстонии достигла уровня лета 2021 года

Согласно предварительным данным, опубликованным в понедельник, инфляция в еврозоне в июле составила 5,3% по сравнению с 5,5%, зафиксированными в июне. Тем не менее, это все еще намного выше целевого показателя Европейского центрального банка в 2% для блока из 20 стран.

По предварительной оценке Евростата, инфляция в Эстонии в июле упала до 6,3%, то есть до самого низкого уровня с августа 2021 года. Месячная инфляция в Эстонии снизилась на 0,4%.

Если в прошлом рост цен был обусловлен высокими затратами на энергоносители, то в последние месяцы все более важную роль играют цены на продукты питания. В этом месяце инфляцию вновь подстегнули продукты, алкоголь и табак – цены в июле выросли на 10,8%, хотя рост был ниже, чем в предыдущие месяцы. Услуги подорожали на 5,6%, а электроэнергия подешевела на 6,1%.

Так называемая базовая инфляция, из которой исключены волатильные цены на продукты питания и энергоносители, по-прежнему упорно остается высокой. Базовая инфляция на уровне 5,5% в настоящее время превышает общую инфляцию.

Согласно опубликованным в конце июля данным, экономический рост еврозоны ускорился больше, чем ожидалось, то есть на 0,3%. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали роста на 0,2%.

Положительную динамику показали экономики Франции и Испании, которые во втором квартале выросли на 0,5% и 0,4% соответственно.

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