Обеспокоенный житель Таллинна: почему посреди ночи над районом кружили военные самолеты?

С Delfi связался обеспокоенный читатель, который задался вопросом, почему военные самолеты пролетели над районом Нымме около 3:10 утра в воскресенье. „Не принято летать низко над городом без веской причины“.

Лейтенант воздушного штаба Аве Ууслеэр сообщил, что 30 июля истребители Eurofighter Typhoon ВВС Испании для отработки подхода к аэродромам совершили навигационные полеты во всех странах Балтии.

„Испанские пилоты, взявшие на себя ротацию Балтийского воздушного движения, пролетели над Эстонией, в том числе для ознакомления с процедурами захода на посадку в таллиннском аэропорту“, ​​— сказал он.

По словам Ууслеэра, это стандартная практика подразделений воздушной безопасности, и все новые ротации совершают такие полеты.

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