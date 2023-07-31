ОТ РЕДАКЦИИ | Жители Эстонии устали от налогового бремени(4)
Правительству следует сконцентрироваться на новом автомобильном налоге и сделать его наиболее сбалансированным, потому что не все жители Эстонии смогут справиться с возросшим налоговым давлением.
На минувшей неделе был опубликован результат социологического опроса на тему того, как жители Эстонии относятся к введению автомобильного налога: 72% респондентов заявили, что они против такого налога, 21% опрошенных отнеслись к нововведению положительно. Конечно, такого налога, который затрагивает большинство населения и который был бы популярным у жителей, не существует. Однако следует отметить, что результаты этого опроса очень хорошо передают настроения в обществе: люди еще не пришли в себя после безудержной инфляции, а вместо передышки после мартовских выборов столкнулись с новым давлением и новыми налогами.
Главная проблема с введением автоналога заключается, вероятно, в том, что не совсем понятно, чего правительство хочет таким образом достичь. Обычной практикой при таком налоге является финансирование дорожной инфраструктуры: строительство новых дорог и обслуживание существующих. Однако жители Эстонии уже сейчас платят довольно высокий автомобильный налог в виде акциза на топливо, которого достаточно, чтобы покрыть расходы на дорожную инфраструктуру. Напомним читателям, что помимо введения автомобильного налога в 2024 году вырастет и акциз на дизельное топливо. Акциз на бензин в Эстонии уже сейчас высокий, более, чем 56 центов за литр.
Одно из объяснений, почему правительство вводит автомобильный налог, заключается в том, что это может стимулировать людей отказаться от использования личного транспорта и пересесть на общественный, а также чаще использовать велосипеды или, на крайний случай, электрокары. Однако реальность не соответствует красивым словам на бумаге: кроме Таллинна и Харьюмаа население в Эстонии довольно сильно рассеяно, и общественный транспорт не в состоянии удовлетворить его ежедневные потребности. Поэтому личный транспорт - не роскошь, а необходимость и часто единственная возможность добраться на работу, отвезти детей в школу, пойти к врачу, в магазин и так далее. Кроме того, электрокары, мягко говоря, не подходят для дорог, по которым вынуждено ехать сельское население, особенно в условиях межсезонья и распутицы, когда местная власть не в состоянии за этими дорогами ухаживать. Таким образом, правительство поставило этих людей в неравную ситуацию с жителями Таллинна, многие из которых действительно могут (или будут вынуждены, не справившись со сведением личного бюджета) пересесть на общественный транспорт или на велосипед.
Возникает еще один вопрос: как бремя транспортного налога может способствовать тому, что жители массово пересядут на электрокары? Ведь для этих машин тоже необходима инфраструктура: зарядные станции на шоссе, в публичных местах, возле квартирных домов. Когда в 2010-х годах Эстония купила большое количество электрокаров у корпорации Mitsubishi, мы стали одной из передовых стран в Европе в отношении инфраструктуры и количества электромобилей. Но по состоянию на сегодняшний день мы находимся где-то в конце списка, потому что правительство не развивало целенаправленно эту инфраструктуру и не продолжало инвестиции в свой автопарк, чтобы заменить все машины с бензиновыми и дизельными двигателями на электромобили.
В данном случае пример государства очень важен, потому что большое количество машин в реестре принадлежит самому государству. Поэтому совсем не ясно, чего правительство хочет достичь, вводя новый налог. Со стороны кажется, что эстонское правительство из-за некомпетентного управления и недостаточной финансовой дисциплины беспечно опустошило государственный кошелек и теперь судорожно, не раздумывая, пытается вновь его наполнить.