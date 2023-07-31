ОТ РЕДАКЦИИ | Жители Эстонии устали от налогового бремени

На минувшей неделе был опубликован результат социологического опроса на тему того, как жители Эстонии относятся к введению автомобильного налога: 72% респондентов заявили, что они против такого налога, 21% опрошенных отнеслись к нововведению положительно. Конечно, такого налога, который затрагивает большинство населения и который был бы популярным у жителей, не существует. Однако следует отметить, что результаты этого опроса очень хорошо передают настроения в обществе: люди еще не пришли в себя после безудержной инфляции, а вместо передышки после мартовских выборов столкнулись с новым давлением и новыми налогами.

Главная проблема с введением автоналога заключается, вероятно, в том, что не совсем понятно, чего правительство хочет таким образом достичь. Обычной практикой при таком налоге является финансирование дорожной инфраструктуры: строительство новых дорог и обслуживание существующих. Однако жители Эстонии уже сейчас платят довольно высокий автомобильный налог в виде акциза на топливо, которого достаточно, чтобы покрыть расходы на дорожную инфраструктуру. Напомним читателям, что помимо введения автомобильного налога в 2024 году вырастет и акциз на дизельное топливо. Акциз на бензин в Эстонии уже сейчас высокий, более, чем 56 центов за литр.