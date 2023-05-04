Мнение
04.05.2023, 11:47

МНЕНИЕ | Март Раамат: „Цена на дизель скоро вырастет и ударит по кошельку сильнее, чем планируемый автоналог“

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Март Раамат
исполнительный директор Эстонского топливного союза
Иллюстративный рисунок. (Повезло мужику, теперь хотя бы не придется платить автомобильный налог!)
Иллюстративный рисунок. (Повезло мужику, теперь хотя бы не придется платить автомобильный налог!)
ФОТО: Erki Evestus | Delfi Meedia

Автоналог должен уменьшить неравенство в налогообложении, считает исполнительный директор Эстонского топливного союза Март Раамат.

До сих пор Эстония была одной из немногих стран в Европейском Союзе и в развитом мире в целом, где личный транспорт облагается налогом только за счет топливных акцизов. По сравнению с другими странами это оказывает налоговое давление в Эстонии на водителей автомобилей с большим пробегом, для которых использование личного автомобиля является жизненной необходимостью, и на бизнес-сектор, для которого моторное топливо является важным фактором экономической деятельности. Таким образом, люди, которые зависят от использования личного автомобиля, оказались в проигрыше из-за нынешней политики транспортного налога. Сильно пострадала и конкурентоспособность наших компаний.

Правильно составленный налог на автомобиль помогает гармонизировать налоговую базу и увеличить вклад так называемых „комфортных поездок“ в государственный бюджет. В настоящее время отец семейства, который везет своих детей в школу из Моосте в Пылва на стареньком Volkswagen Passat, платит в государственный бюджет столько же, сколько водитель, который едет на новеньком внедорожнике из Виймси в центр Виру за покупками. По данным Департамента статистики Эстонии, менее обеспеченная семья с детьми, проживающая в сельской местности, тратит почти в два раза больше семейного бюджета на моторное топливо, чем более обеспеченная семья в Таллинне.

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