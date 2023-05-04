МНЕНИЕ | Март Раамат: „Цена на дизель скоро вырастет и ударит по кошельку сильнее, чем планируемый автоналог“

До сих пор Эстония была одной из немногих стран в Европейском Союзе и в развитом мире в целом, где личный транспорт облагается налогом только за счет топливных акцизов. По сравнению с другими странами это оказывает налоговое давление в Эстонии на водителей автомобилей с большим пробегом, для которых использование личного автомобиля является жизненной необходимостью, и на бизнес-сектор, для которого моторное топливо является важным фактором экономической деятельности. Таким образом, люди, которые зависят от использования личного автомобиля, оказались в проигрыше из-за нынешней политики транспортного налога. Сильно пострадала и конкурентоспособность наших компаний.

Правильно составленный налог на автомобиль помогает гармонизировать налоговую базу и увеличить вклад так называемых „комфортных поездок“ в государственный бюджет. В настоящее время отец семейства, который везет своих детей в школу из Моосте в Пылва на стареньком Volkswagen Passat, платит в государственный бюджет столько же, сколько водитель, который едет на новеньком внедорожнике из Виймси в центр Виру за покупками. По данным Департамента статистики Эстонии, менее обеспеченная семья с детьми, проживающая в сельской местности, тратит почти в два раза больше семейного бюджета на моторное топливо, чем более обеспеченная семья в Таллинне.