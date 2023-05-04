МНЕНИЕ | Март Раамат: „Цена на дизель скоро вырастет и ударит по кошельку сильнее, чем планируемый автоналог“(6)
Автоналог должен уменьшить неравенство в налогообложении, считает исполнительный директор Эстонского топливного союза Март Раамат.
До сих пор Эстония была одной из немногих стран в Европейском Союзе и в развитом мире в целом, где личный транспорт облагается налогом только за счет топливных акцизов. По сравнению с другими странами это оказывает налоговое давление в Эстонии на водителей автомобилей с большим пробегом, для которых использование личного автомобиля является жизненной необходимостью, и на бизнес-сектор, для которого моторное топливо является важным фактором экономической деятельности. Таким образом, люди, которые зависят от использования личного автомобиля, оказались в проигрыше из-за нынешней политики транспортного налога. Сильно пострадала и конкурентоспособность наших компаний.