Новости Эстонии
05.08.2023, 21:30

Мужская фертильность резко снизилась. Если тенденция продолжится, мужчин, способных зачать, останется крайне мало

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В 1990-е годы большинство мужчин становилось отцами в возрасте от 20 до 29 лет, сейчас - от 30 до 39 лет.
В 1990-е годы большинство мужчин становилось отцами в возрасте от 20 до 29 лет, сейчас - от 30 до 39 лет.
ФОТО: Anna Teele Orav | Delfi Meedia

За последние 50 лет количество сперматозоидов у мужчин в мире уменьшилось почти на 60%. По словам доктора Кристьяна Помма, который руководит мужской клиникой Тартуского университета, пока неизвестно, продолжится ли быстрое снижение фертильности, пишет Eesti Päevaleht.

По словам Помма, по анализу, включающего глобальные исследования, видна негативная тенденция. „Если она сохранится в таком виде дальше, через 20 лет процент фертильных мужчин в обществе будет крайне мал“, — сказал Помм. Но сам он не думает, что это реальный сценарий. По мнению Помма, важно осознавать, что даже при умеренном снижении количества сперматозоидов, женщина может забеременеть естественным путем, но вероятность этого ниже. „Чтобы оценить шансы, всегда необходимо смотреть на результат анализа спермы в целом и исходить в медицинском смысле их того, что это именно пара желает завести ребенка, и от здоровья женщины это тоже зависит“, — пояснил Помм.

Помм рассказывает что, исследование, опубликованное в прошлом году, подтверждает факт уменьшения количества сперматозоидов в среднем на 1% в год за последние 50 лет и на 2,6% в год за последние 20 лет. Однако, по словам андролога, никакой катастрофы из этого пока делать не нужно. „В научном мире нет полного консенсуса по поводу результатов этого исследования. Потому что методология исследований, включенных в анализ, принципы выборки мужчин, сдавших анализ спермы, а также тот факт, что результат анализа спермы может меняться во времени у одного мужчины, — это лишь некоторые из обстоятельств, которые могли повлиять на результат исследования“, — объяснил Помм.

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