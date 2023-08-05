Мужская фертильность резко снизилась. Если тенденция продолжится, мужчин, способных зачать, останется крайне мало(13)
За последние 50 лет количество сперматозоидов у мужчин в мире уменьшилось почти на 60%. По словам доктора Кристьяна Помма, который руководит мужской клиникой Тартуского университета, пока неизвестно, продолжится ли быстрое снижение фертильности, пишет Eesti Päevaleht.
По словам Помма, по анализу, включающего глобальные исследования, видна негативная тенденция. „Если она сохранится в таком виде дальше, через 20 лет процент фертильных мужчин в обществе будет крайне мал“, — сказал Помм. Но сам он не думает, что это реальный сценарий. По мнению Помма, важно осознавать, что даже при умеренном снижении количества сперматозоидов, женщина может забеременеть естественным путем, но вероятность этого ниже. „Чтобы оценить шансы, всегда необходимо смотреть на результат анализа спермы в целом и исходить в медицинском смысле их того, что это именно пара желает завести ребенка, и от здоровья женщины это тоже зависит“, — пояснил Помм.