НАПОМИНАЕМ | С завтрашнего дня в Таллинне изменятся номера и маршруты нескольких автобусных линий

В результате объединения линий № 8 и 43 будет создан маршрут № 8 Вяйке-Ыйсмяэ – Яйгрумяэ . Маршрут № 35 будет объединен с линией № 48, в результате чего будет образован маршрут № 35 Сели – Пельгуранна . Автобусная линия № 42 объединится с линией № 68 и станет маршрутом № 42 Вяйке-Ыйсмяэ – Прийсле . Маршрут № 67 объединится с маршрутами № 17 и 17А и будет ходить под номером 67 Сели – Сютисте .

Как отметил вице-мэр Владимир Свет, эксперты годами говорили о том, что сеть общественного транспорта Таллинна нуждается в изменениях, поскольку многие маршруты общественного транспорта давно устарели.

„В ходе преобразований мы намерены сделать общественный транспорт более быстрым и удобным для пассажиров. Люди смогут добираться из одного конца города в другой без пересадок и экономить время. В то же время новые линии будут по-прежнему проходить через важные узлы центра города, позволяя пассажирам с удобством пересаживаться на другие виды общественного транспорта. Мы также синхронизируем графики движения других линий, чтобы в случае пересадки время ожидания было разумным, - пояснил Свет. – В основе изменений лежат моделирование и анализ, проведенные на базе данных, полученных с валидаторов и датчиков заполняемости автобусов“.

По словам вице-мэра, изменения будут введены с 1 августа, когда движение в городе менее интенсивное, а к началу нового учебного года горожане успеют привыкнуть к изменениям.

„В сентябре общественный транспорт перейдет на более плотный осенне-зимний график, а мы постепенно будем открывать после ремонта улицы центра города, благодаря чему автобусное движение улучшится. Затем мы сможем сделать первые выводы и при необходимости скорректировать детали“, - добавил Свет.

Информация об изменениях размещена на автобусных остановках. До конца сентября на лобовом стекле автобусов будут отображаться и старые номера линий.