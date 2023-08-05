Новости Эстонии
05.08.2023, 18:41

Стать миллионером, инвестируя сто евро в месяц? Это вполне возможно

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Чем меньше сумма, тем больше времени потребуется
Чем меньше сумма, тем больше времени потребуется
ФОТО: Krivosheev Vitaly | Shutterstock

Время — лучший друг инвестора. Поэтому, начав вкладывать средства, вы можете достичь значительного инвестиционного портфеля, даже оперируя небольшими суммами, пишет Delfi Ärileht.

Время — друг инвестора по многим причинам. Хотя фондовые рынки могут значительно колебаться в краткосрочной перспективе, долгосрочная тенденция всегда выше. В США не было 20-летнего периода, когда фондовый рынок полностью рушился. На короткие периоды - да. Так что это до сих пор выгодно, вопрос только во времени.

Сложные проценты являются важным подспорьем для получения долгосрочной прибыли, которая играет все более важную роль по мере увеличения срока инвестирования. Это помогает получить прибыль не только на первоначальную сумму инвестиций, но и на уже заработанные проценты или рост акций. Другими словами, если инвестиции в размере 1 000 евро за год вырастут на 10 %, то в новом году уже 1 100 евро будут приносить доход, который в случае следующих 10 % роста вырастет до 1 210 евро.

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