05.08.2023, 18:41
Стать миллионером, инвестируя сто евро в месяц? Это вполне возможно(1)
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Время — лучший друг инвестора. Поэтому, начав вкладывать средства, вы можете достичь значительного инвестиционного портфеля, даже оперируя небольшими суммами, пишет Delfi Ärileht.
Время — друг инвестора по многим причинам. Хотя фондовые рынки могут значительно колебаться в краткосрочной перспективе, долгосрочная тенденция всегда выше. В США не было 20-летнего периода, когда фондовый рынок полностью рушился. На короткие периоды - да. Так что это до сих пор выгодно, вопрос только во времени.