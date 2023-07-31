31.07.2023, 09:45
ВИДЕО | Опасный момент! Ехавший по шоссе автомобиль был на грани столкновения с внедорожником(6)
Водитель внедорожника, который хотел выехать со второстепенной дороги на главную, своим поведением поставил под угрозу жизни нескольких человек.
„На Вильяндиском шоссе по дороге из Рапла в Таллинн на шоссе резко выскочила машина. Еще немного правее, и водителю сзади пришлось бы свернуть на встречку“, — описал опасную ситуацию читатель, приславший видео. „К счастью, в этот раз все закончилось хорошо“.
Как видно на видео, черный внедорожник проехал за секунду перед автомобилем с регистратором, резко разогнавшись от пересечения проселочной дороги и шоссе.
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