Сбитые пешеходы, вождение без прав, 10-летняя девочка в больнице: за сутки в ДТП пострадали 16 человек

В 3:05, по предварительным данным, ногу 22-летнего мужчины на улице Виру в Таллинне переехал автомобиль Peugeot черного цвета. Транспортное средство не остановилось. Пешехода доставили в больницу.

В 3:16 33-летний мужчина на велосипеде столкнулся с самокатом на остановке „Балтийский вокзал“ в Таллинне, в результате чего не справился с управлением и упал. Велосипедиста доставили в больницу.

В 11:03 39-летняя женщина без прав не справилась с управлением автомобилем Honda во дворе улицы Сыпрусе в Таллинне, по предварительным данным, выехав за бордюр на зеленую зону, а затем врезавшись в стену дома. Женщину доставили в больницу.

Около 11:40 62-летний мужчина на автомобиле Toyota C-HR сбил 74-летнюю женщину на перекрестке на улице Якобсони в Вильянди. Водитель и пешеход доставлены в больницу.

В 13:30 в Выру на улице Корели 48-летний мужчина ехал на велосипеде и не заметил приближающийся слева автомобиль Škoda, за рулем которого находилась 17-летняя девушка. В результате столкновения водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

В 14:07 на 33-м километре шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна в Харьюмаа автомобиль Jeep Cherokee, которым управлял 71-летний мужчина, столкнулся с автомобилем Honda Jazz, которым управляла 22-летняя женщина. В результате столкновения „Хонду“ выбросило в кювет. В больницу доставлены все участники ДТП: оба водителя, женщина 22 лет, женщина 21 года, женщина 20 лет, женщина 59 лет, 34-летняя женщина и десятилетняя девочка. Точные обстоятельства ДТП, в том числе какой автомобиль свернул на встречную полосу, выясняются.

Около 15:43 34-летний мужчина за рулем Volkswagen Passat в деревне Хярмакосу волости Ания Харьюского уезда, по предварительным данным, сбил 47-летнего мужчину. Пешехода доставили в больницу.

В 18:34 в Таллинне на улице Трумми 31-летний мужчина на электросамокате врезался в бордюр и упал. Мужчина был доставлен в больницу.

За минувшие сутки от управления транспортным средством отстранили 20 водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения. Сообщений об угнанных и возвращенных автомобилях не поступало.