Мужчина, совершавший опасные маневры в окрестностях Юлемисте на своем BMW, лишился водительских прав

Во второй половине мая этого года в Instagram появилось видео, на котором водитель на синем BMW совершает опасные маневры на Суур-Сыямяэ недалеко от торгового центра Ülemiste. Такое безрассудное поведение не осталось незамеченным полицией: руководитель отдела надзора за дорожным движением Таави Кирсс опубликовал видеозапись и на своей странице в Twitter.

В своем посте Кирсс обратил внимание на несоблюдение водителем правил и спросил у своих подписчиков, чувствовали ли бы они себя в безопасности, если бы человек, ведущий себя подобным образом, врезался в них, и что бы было, если бы в их машине находились дети. Кирсс также добавил, что данный случай находится на рассмотрении.

Почти два месяца спустя, в пятницу 28 июля, Кирсс сообщил в Twitter, что действие удостоверения водителя, который в мае неосмотрительно вел себя на дороге, приостановлено.

„Данный инцидент закончился тем, на этой неделе было принято решение приостановить действие водительского удостоверения человека, управлявшего синим BMW“, - говорится в твите Кирсса.

В конце того же поста он подчеркивает нулевую толерантность к подобному поведению: „Мы не потерпим, чтобы на дороге каким-либо образом создавалась угроза здоровью или имуществу других людей. Любое последующее рискованное поведение на дороге будет иметь последствия“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.