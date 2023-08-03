На птичьих правах. Почему чайки атакуют людей и надо ли сокращать численность этих птиц?

Как пишет BNS, днем 26 июня в центр тревоги поступил звонок с бульвара Вабадузе в Кивиыли: на лестничной клетке жилого дома на людей напала чайка. Спасатели обнаружили, что жители дома пытались ручкой метлы отогнать к зеленой зоне птенца чайки, разгуливавшего по двору, после чего его родители начали нападать на всех людей без разбора.

Спасатели передали жителям полученную от Эстонского союза дикой природы информацию: до тех пор, пока раздражение птиц, которое они сами же и вызвали, не утихнет, при выходе на улицу стоит пользоваться зонтом.

Чайки и город

В столице сейчас тоже много чаек, не заметить их сложно – каждый день начинается и заканчивается под их крики. Да и автомобилистам хорошо знакомы „метки“, которые, пролетая, оставляют эти птицы.

При этом многие отмечают, что чаек с годами стало больше: если раньше они селились около моря, то сегодня, кажется, гнездятся во всех районах города, чем доставляют немало беспокойства. Люди жалуются, что мелких птиц становится все меньше, а чаек все больше, и они уже заполонили все дворы.

Андрус Куус из Эстонского орнитологического общества рассказывает, что в приморских городах чайки встречаются уже давно. Сначала они в основном посещали рыбоперерабатывающие заводы, мусоросборники и устья канализационных коллекторов, а со временем стали все больше распространяться по городам.

„Особенно многочисленное появление в городах чаек наблюдалось в начале 1970-х годов, – уточняет Куус. – Первоначальной причиной их проникновения в города считается легкая доступность продуктов питания. Впоследствии чайки также обнаружили безопасное гнездовье на крышах домов. Первое гнездование чаек в городах Эстонии было обнаружено в 1981 году в Таллинне. Сложно сказать точно, постоянно ли сегодня численность чаек в городе растет или они уже достигли своего „потолка“ – точных учетов в городах не проводилось“.

Агрессивно, по словам орнитолога, чайки обычно ведут себя, когда человек приближается к их птенцам.