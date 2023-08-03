На птичьих правах. Почему чайки атакуют людей и надо ли сокращать численность этих птиц?(8)
В конце июня в Кивиыли произошел инцидент – на людей напала чайка. Приехавшие на место спасатели посоветовали в подобных случаях защищаться от птиц зонтом. „МК-Эстония“ узнала, почему чайки селятся все дальше от моря и ближе к людям и проявляют агрессивность, а также представляют ли они опасность для других городских птиц.
Как пишет BNS, днем 26 июня в центр тревоги поступил звонок с бульвара Вабадузе в Кивиыли: на лестничной клетке жилого дома на людей напала чайка. Спасатели обнаружили, что жители дома пытались ручкой метлы отогнать к зеленой зоне птенца чайки, разгуливавшего по двору, после чего его родители начали нападать на всех людей без разбора.
Спасатели передали жителям полученную от Эстонского союза дикой природы информацию: до тех пор, пока раздражение птиц, которое они сами же и вызвали, не утихнет, при выходе на улицу стоит пользоваться зонтом.
Чайки и город
В столице сейчас тоже много чаек, не заметить их сложно – каждый день начинается и заканчивается под их крики. Да и автомобилистам хорошо знакомы „метки“, которые, пролетая, оставляют эти птицы.
При этом многие отмечают, что чаек с годами стало больше: если раньше они селились около моря, то сегодня, кажется, гнездятся во всех районах города, чем доставляют немало беспокойства. Люди жалуются, что мелких птиц становится все меньше, а чаек все больше, и они уже заполонили все дворы.
Андрус Куус из Эстонского орнитологического общества рассказывает, что в приморских городах чайки встречаются уже давно. Сначала они в основном посещали рыбоперерабатывающие заводы, мусоросборники и устья канализационных коллекторов, а со временем стали все больше распространяться по городам.
„Особенно многочисленное появление в городах чаек наблюдалось в начале 1970-х годов, – уточняет Куус. – Первоначальной причиной их проникновения в города считается легкая доступность продуктов питания. Впоследствии чайки также обнаружили безопасное гнездовье на крышах домов. Первое гнездование чаек в городах Эстонии было обнаружено в 1981 году в Таллинне. Сложно сказать точно, постоянно ли сегодня численность чаек в городе растет или они уже достигли своего „потолка“ – точных учетов в городах не проводилось“.
Агрессивно, по словам орнитолога, чайки обычно ведут себя, когда человек приближается к их птенцам.
„Человек может даже не догадываться об этом, пока чайка не начнет на него нападать. Обычно они только пикируют в направлении людей, отворачивая в сторону перед попаданием в цель, – добавляет Андрус Куус. – Более крупные виды чаек поедают, по возможности, птенцов других птиц. Верно и то, что численность многих распространенных видов птиц сегодня сокращается. Однако существует множество различных причин снижения их численности, и чайки – не самые основные среди них“.
В городах, по словам орнитолога, к причинам снижения численности птиц относятся, например, столкновения со стеклянными поверхностями, бродячие кошки и ремонт домов, когда закрываются полости, которые до этого были местами гнездования.
Что касается еще одной неприятной особенности, неразрывно связанной с гнездованием чаек в городах, – помета на машинах – то многие водители отмечают, что оттереть его бывает гораздо сложнее, чем помет других птиц. Более того, вовремя не отмытый он может даже повредить лакокрасочное покрытие машины.
Андрус Куус объясняет это тем, что помет чаек кислый и поэтому плохо влияет на ЛКП.
„Если нет возможности разместить свой автомобиль под крышей, как это часто бывает, следует следить за автомобилем и как можно скорее удалить помет“, – советует орнитолог.
Нужно мирно сосуществовать
„Поскольку чайки не относятся к охраняемым видам и в то же время не представляют собой большой проблемы, нет необходимости заниматься их отпугиванием или снижением их численности. Сокращение количества чаек в Таллинне не обосновано. До тех пор, пока в городе будет достаточно мест для гнездования (например, на крышах домов) а рядом с гнездом будет достаточно пищи (как в море, так и в виде остатков еды), борьба с чайками – бесполезное занятие“, – констатирует Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.
Специалисты добавляют, что, скорее, стоит постараться найти возможность мирно сосуществовать.
„Одна из предпосылок к этому – предупреждение проблем в конфликтных районах. Это значит, что в проблемных местах управляющий должен до 31 марта ликвидировать прошлогодние гнезда и по возможности воспрепятствовать появлению новых“, – подчеркивают чиновники.
В департаменте обращают внимание на то, что в контроле численности чаек основную роль играет собственник земли. Он может позаботиться, чтобы птицы не строили гнезда на крыше здания, находящегося в его собственности, чтобы мусорные контейнеры были надежно закрыты, а с территории вокруг оперативно убирали отходы.
„Для предотвращения гнездования чаек нужно обеспечить к 31 марта ликвидацию старых гнезд с крыши. Созданию новых в течение весны нужно постоянно препятствовать. Недостаточно один раз убрать гнезда, нужно проверять хотя бы раз в пять дней, отказалась ли чайка строить здесь новое или нет. Гнездо можно убрать лишь до тех пор, пока птица не отложила яйца. Если там уже есть яйца, ликвидировать его нельзя“, – напоминают в ведомстве.
Кого можно и кого нельзя кормить?
Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства добавляет, что очень важно, чтобы чаек, в том числе их птенцов, в городе специально не кормили, поскольку это привяжет их к городской среде еще больше и даст сигнал, что человек не опасен.
„В результате некоторые чайки могут стать действительно агрессивными. Они перестают считать человека источником опасности и видят в нем конкурента за пропитание, в том числе – того, у кого из рук нужно забрать еду, – объясняют в Таллиннском департаменте окружающей среды и коммунального хозяйства. – От природы чайкам свойственно возвращаться в то место гнездования, где они сами вылупились. Поэтому очень важно как можно раньше сделать место, гнездование в котором мешает людям, трудным для строительства гнезда, а в дальнейшем, конечно, не кормить птенцов, а лучше относить их к водоему, где мало людей и взрослые птицы могут спокойно прилетать и кормить детенышей“.
Андрус Куус также призывает не кормить проблемные виды птиц – чаек и ворон. При этом мелких птиц, за которых беспокоятся жители города, по его словам, можно кормить, но делать это стоит только зимой и с помощью кормушек.
„Это все-таки дополнительная подкормка, и птицы также должны сохранять способность самостоятельно находить пищу. Маленькие птицы могут попасть в беду, если резко прервать кормление холодной и снежной зимой. Поэтому, если вы решили кормить птиц зимой, нужно продолжать это делать до конца зимы. А кормушку необходимо содержать в чистоте, иначе она может стать местом распространения болезней среди птиц“, – отмечает орнитолог.
Он добавляет, что водоплавающих, обитателей находящегося в городе водоема, кормить не следует.
„Кормление водоплавающих птиц побуждает их оставаться на месте, из-за чего появляются зимой проблемы, распространение болезней и тому подобное. Булка, обычно используемая для кормления водоплавающих, особенно непригодна и может вызвать проблемы со здоровьем у птиц“, – замечает Куус.
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