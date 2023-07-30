ФОТО | В лобовом столкновении двух автомобилей пострадали восемь человек. Очевидец: женщину-водителя пришлось вырезать из машины

В деревне Лауласмаа произошло лобовое столкновение автомобилей Honda и Jeep. Пострадали находившиеся в обеих машинах люди.

„Пострадавших всего восемь, и все обстоятельства еще выясняются“, - сказали Delfi в пресс-службе полиции.

Помимо скорой помощи и полиции на место происшествия также прибыли спасатели - как профессионалы из Кейла, так и добровольцы из Лохусалу.

Delfi также связался с очевидцем аварии.

„Подъехавший со стороны магазина Лауласмаа автомобиль (черная Honda) срезал на повороте и врезался в серый Jeep. В черной Honda было четыре женщины, находившуюся за рулем женщину спасателям пришлось вырезать из машины. Остальные сами выбрались из автомобиля, и находившиеся в Jeep люди тоже смогли сами выйти из машины“, - описал произошедшее своими словами пожелавший остаться анонимным очевидец. „Мы позвонили в полицию. Люди довольно быстро собрались там“.

То, что одного из людей пришлось вырезать из машины, подтверждает и пресс-служба Спасательного департамента.

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