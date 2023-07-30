Государство планирует отказаться от пенсии по потере кормильца: кого это коснется и когда?

То есть обучающиеся в учебных заведениях молодые люди в возрасте 21–23 лет, многие из которых уже работают, больше не будут получать государственное пособие в случае потери одного из родителей. В 2021 году 793 молодых человека в возрасте 21–23 лет получали пенсию по потере кормильца, что составляет 12% от всех детей, получающих пенсию по потере кормильца.

Альтернативным вариантом в проекте предложения выступает возможность изменения возрастного ценза для получения вышеозначенной пенсии до 21 года, что соответствовало бы родительской ответственности за содержание ребенка и возрастному цензу для выплаты алиментов.

„Этот шаг устранит существующее неравенство в получении пенсии по потере кормильца, пособие будет покрывать не менее половины от средних расходов на содержание ребенка“, – добавила министр социальной защиты.

В проекте предлагают заменить пенсию по потере кормильца на единое семейное пособие для детей и молодых людей в возрасте до 24 лет, которое должны выплачивать в индексируемой сумме, не зависящей от трудового стажа и суммы страховых взносов умершего родителя. Кроме того, больше не будет учитываться количество его иждивенцев: всем будут выплачивать одинаковое пособие, что уравняет права детей, у покойных родителей которых было разное количество иждивенцев.

Она добавляет, что сейчас размер этой пенсии сильно варьируется и зачастую не покрывает расходы на содержание ребенка. В результате возникла необходимость модернизировать порядок начисления пенсии таким образом, чтобы она учитывала современные потребности и не зависела от пенсии по старости, которую заработал родитель ребенка.

„За это время изменились и добавились модели семей, увеличилось и количество детей, рожденных в разных формах совместного проживания. По этой причине принципы назначения пенсии в связи с потерей кормильца, так называемой семейной пенсии, устарели“, – добавила Рийсало.

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало , система пенсий по потере кормильца вступила в силу в 2001 году, и с тех пор принципы выплат практически не изменились.

Согласно предложению, вместо пенсии будет единое пособие для всех получателей, которое должно покрывать не менее половины средних расходов на содержание ребенка.

Как и в случае с другими пенсиями, в основе логики расчета пенсии по потере кормильца лежит пенсионное страхование, то есть пенсия по старости, заработанная умершим кормильцем. Как следствие, размер пенсии по потере кормильца, выплачиваемой детям, сильно варьируется.

Кроме того, дети, растущие с одним родителем, получают поддержку на разных основаниях: пенсия по потере кормильца – часть пенсионной системы, в то время как пособие на ребенка, которого воспитывает один родитель, а также алиментная помощь – часть системы семейных пособий.

Это ставит многодетные семьи и детей, которые родились и воспитываются в разных формах совместного проживания, в более сложное положение. Например, если у умершего кормильца есть дети в нескольких семьях, сумма пенсии будет разделена между детьми (и неработающим родителем с ребенком до 3 лет), проживающими в разных семьях.

Это значит, что если в семье, утратившей кормильца, право на пенсию имеет один человек, он получает 50% расчетной пенсии по старости. Если двое – то 80% (по 40% на каждого), а в случае троих и более членов семьи назначается 100%, и сумма делится поровну между всеми получателями.

Хотя принципы выплаты пенсии в связи с потерей кормильца остаются неизменными уже более 20 лет, рост числа разводов привел к значительному изменению семейных моделей и увеличению количества детей, которые рождены и воспитываются в разных формах совместного проживания. В настоящее время эта пенсия относится к категории семейных, поэтому ее размер зависит от количества получателей.

Чтобы знать, что людей ждет, „МК-Эстония“ попросила ответить на волнующие жителей нашей страны вопросы Ульви Тюллинен , советника отдела политики в сфере семейного благополучия и безопасных отношений Министерства социальных дел.

Разработка нового закона также приведет к тому, что назначения новых пенсий по потере кормильца людям старше 24 лет больше не будет. Те, кому уже назначена пенсия по потере кормильца , будут получать ее на прежних основаниях.

Что касается совершеннолетних и пожилых людей, то с течением времени изменилась и ситуация, связанная с работой супругов. Если раньше было принято, чтобы один из супругов работал, а другой оставался дома, то сейчас, как правило, все взрослые члены семьи работают. В Эстонии мужчины и женщины получают примерно равные пенсии, уровень гораздо более сравним, чем в других европейских странах.

Поскольку вдовам и вдовцам приходится выбирать, получать ли собственную пенсию или половину пенсии скончавшегося супруга, на практике крайне мало овдовевших людей пользуются пенсией по потере кормильца. В то же время был введен ряд других форм поддержки – пособие одиноко проживающему пенсионеру и пособие по нетрудоспособности, создана система родительских пособий, изменились правила по возникновению алиментных обязательств перед матерями с детьми до трех лет и беременными женщинами. Все эти факторы в совокупности привели к необходимости модернизации пенсии по потере кормильца, начисление которой должно учитывать современные потребности.

Какова минимальная-максимальная сумма пенсии по потере кормильца на одного человека?

Пенсия по потере кормильца варьируется от 30 евро до 2 150 евро в месяц. Таким образом, во многих случаях пенсия не обеспечивает адекватную поддержку детям и усиливает неравенство.

Без поддержки не останутся

Не окажется ли так, что многие люди после 21 года останутся без необходимой им поддержки, хотя сами могли еще не встать окончательно на ноги? Или у них уже нет возможности работать – когда настал предпенсионный возраст, и многим уже сложно найти работу?

Сейчас пенсию по потере кормильца выплачивают обучающемуся в учебном заведении человеку в возрасте до 24 лет. Этот принцип когда-то был основан на модели высшего образования, при которой период его получения обычно составлял пять лет подряд, а не 3+2 года, как сейчас. Сейчас люди, как правило, начинают работать еще во время учебы или сразу после ее окончания.