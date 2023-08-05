МК Эстония
05.08.2023, 11:43

Жизнь учит экономить. Население Эстонии возмущено и встревожено ростом цен на продукты: как тратить меньше?

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Татьяна Писарева
Список покупок: грамотно составленное меню на неделю – основа экономии.
Список покупок: грамотно составленное меню на неделю – основа экономии.
ФОТО: freepik.com

Сегодня даже в зажиточных домохозяйствах задумываются о возможностях для экономии. Стоит ли ожидать понижения цен хоть на какие-то группы товаров и какие есть возможности для минимизации расходов? Разбиралась „МК-Эстония“.

Согласно данным Института конъюнктуры, в числе продуктов питания, цены на которые выросли особенно заметно, такие простые и необходимые в каждом домохозяйстве репчатый лук, который стал на 168% дороже, чем в прошлом году, сахар, килограмм которого подорожал на 109%, пшеничная мука, цена которой, а также изделий из нее, выросла на 52%, хлеб, цена за килограмм которого повысилась за год на 33%.

Множество продовольственных товаров подорожало на 30–40 процентов, в их числе сосиски и вареная колбаса, сметана, кефир, молоко. На этом фоне все больше покупателей предпочитает уцененные и акционные товары, а также более дешевые импортные аналоги местных продуктов.

Цены бьют по больному

Повышение цен в течение последнего года связано с увеличением исходных цен для производителей и их вынужденной необходимостью повышать цены на свою продукцию. Причиной неоднократного повышения цен стало резкое удорожание производственных ресурсов: увеличилась стоимость рабочей силы, энергии и сырья, о чем мы писали и раньше. Сегодня продавцы пытаются предлагать потребителю более доступные варианты.

„Поведение покупателей демонстрирует большую чувствительность к ценам. Они делают взвешенный выбор и отдают предпочтение более дешевым продуктам. Часто это продукция собственных брендов. В марте мы провели опрос среди наших покупателей, и 57% респондентов сказали, что в свои корзины они предпочитают класть товары со скидкой“, – констатирует Кристийна Тамберг, представитель Prisma Peremarket.

Она добавляет, что, по текущим прогнозам, некоторое повышение цен продолжится и в этом году, но не такими темпами, как в 2022-м.

57% респондентов сказали, что в свои корзины они предпочитают класть товары со скидкой.

Кристийна Тамберг, представитель Prisma Peremarket

„Мы также видим, что значительно чаще стали покупать продукты с истекающим сроком годности, так как в наших магазинах на них цена снижается: минус 30% с утра, минус 60% вечером. За год интерес к такой продукции увеличился на 50%. В качестве недавней инновации мы начали делать особенно выгодные предложения выходного дня, и заметно, что покупатели привыкли к ним и их ждут“, – добавила Тамберг.

Мартинас Пикелис, коммерческий директор Maxima Eesti OÜ, отметил, что сейчас продолжают расти цены на некоторые категории свежих фруктов и овощей – например, на вишню и черешню цена выше, чем в прошлом году. Кроме того, цена на свинину, о которой много говорилось в эстонской прессе, в настоящее время имеет тенденцию к росту, но это также может быть временным явлением.

„Мы можем говорить о тенденциях, которые мы наблюдаем на более широком рынке. Например, цена на масло из цветковых растений (рапсовое и подсолнечное) с мая имеет тенденцию к снижению, – говорит Пикелис. – Однако в результате дефицита на рынке оливкового масла наблюдается обратный эффект. Цена на зерно в мае имела тенденцию к снижению, но сухая погода, вероятно, повлияла на рост зерна, что позже снова отразится на его стоимости“.

Цена на овес не упадет

Как сказал Лаури Политанов, исполнительный директор фирмы Veski Mati (занимается переработкой, упаковкой и оптовой продажей зерновых продуктов) ERR, цены на пшеницу и ячмень сейчас достигли потолка.

Однако цена на овес, конечно, не упадет, потому что лето началось с засухи, а это – худшее время для фермеров, выращивающих зерновые, когда урожай еще формируется и требует влагу и воду. На сельхозпроизводителей влияет рост цен на все производственные ресурсы – стоимость электроэнергии, топлива и рабочей силы выросла, а на мировой рынок зерна влияет война в Украине.

Глава Veski Mati не прогнозирует большого роста цен на сырье, скорее, наоборот, возможно их снижение, но он не смог сказать, как они точно изменятся: „Это в некотором смысле непредсказуемо и зависит также от экспорта украинского зерна, который влияет на цены на мировом рынке в целом. Наш регион – маленький игрок в мировом масштабе, на ценообразование влияют крупные игроки, и цены в странах Балтии зависят от того, привозят ли зерно для эстонских мельниц или увозят“.

По словам Политанова, производителей беспокоит то, что украинская мука попала на эстонский рынок по очень низкой цене. Украинское зерно намного дешевле нашего.

„Собственное производство в Эстонии сильное, но когда торговые сети привозят и продают дешевую муку, люди выбирают ее. Есть очень выгодные предложения. Со всех сторон идет ценовое давление, и в итоге можно оказаться в ситуации, когда производитель вынужден снижать цены, чтобы конкурировать, хотя для этого нет никаких оснований“, – сказал он.

Как в случае с хлебом и булкой, последствия роста цен ощущаются и на продажах муки. Конечные потребители, то есть те, кто покупает муку или овсянку в магазинах, выбирают более дешевые продукты и могут даже не беспокоиться об их качестве.

„Подешевеют ли в ближайшем будущем какие-либо продукты питания? Определенно есть группы товаров, где есть признаки возможного падения цен, – заверил менеджер по закупкам Rimi Eesti Талис Раак. – Вы можете быть уверены, что рыночная экономика и конкуренция внесут свои коррективы, и снижение цен также коснется потребителей в более широком масштабе. В последнее время рост начал замедляться, и можно наблюдать стабилизацию цен. В целом мы на данный момент ожидаем скорее снижения цен“.

Как купить дешевле?

В настоящее время к продуктам, которые можно купить по более-менее разумной цене, относятся, например, рапсовое масло, сметана, кефир, обычное молоко и кофе, но представители торговых сетей надеются, что этим дело не ограничится. Какие же варианты есть сейчас у людей, чтобы сэкономить на продуктах? Как купить максимально выгодно?

Согласно последним исследованиям, потребители, составляя списки покупок, теперь делают это более вдумчиво, больше обращая внимания на цену и часто пренебрегая качеством.

Торговые сети со своей стороны рекомендуют обращать внимание на акции и пользоваться возможностями, которые предлагают карты клиента и специальные предложения для мобильных приложений, интересоваться линейкой продуктов под собственной торговой маркой сети.

Однако этого явно недостаточно, и в среде покупателей стали популярны совместные закупки, которые прежде в основном практиковались при заказах парфюмерии, книг и одежды из иностранных интернет-магазинов. В рамках совместной закупки продуктов объединяются коллеги, соседи или друзья, выбирают оптовую базу или магазин, и на основе ассортимента торговой точки составляют список покупок. Как правило, чем больше количество, тем заметнее может быть снижение цен на единицу товара.

„Яйца, бакалею, фруктовый сок и большое количество других продуктов длительного хранения можно покупать не по 1–2 штуки, а сразу ящиками, где 10–12 пачек или банок, и т. п. Также можно покупать мясо и птицу непосредственно у производителей, – говорит идейный вдохновитель своей маленькой (на четыре семьи) группы по закупкам Светлана Иванова. – Затем товары распределяют между участниками, и происходит расчет по чеку. Когда привыкнешь, это занимает даже меньше времени, чем обычный поход в магазин с семьей, потому что при совместной закупке действуешь строго в соответствии со списком“.

Александр Задорожный, шеф-повар Tark Catering, советует продумывать меню на неделю и покупать продукты таким образом, чтобы их можно было использовать по максимуму: например, из одной курицы можно приготовить бульон, горячее блюдо и салат. Составление списка покупок по меню автоматически сокращает расходы на питание на 20–25% в месяц. Чем реже вы будете ходить в магазин, тем реже будете тратить деньги. Составьте меню на неделю и купите все продукты за один раз.

Психологи советуют не брать детей с собой в магазин. Ребенок в магазине заставит вас в добровольно-принудительном порядке купить ему что-то вкусное. К примеру, если вы ходите в магазин два-три раза в неделю и каждый раз покупаете своему чаду что-то вроде киндер-сюрприза за 1 евро, то за год незаметно утечет 150 с лишним евро. И не берите в магазин ни кредитные, ни дебетовые карты: определите сумму, которую вы готовы потратить, и возьмите наличными только ее. Так вы не потратите лишнего, даже если очень захотите.

Ситуация напряженная

Тыну Мертсина, главный экономист Swedbank
Тыну Мертсина

Быстрый общий рост цен в Эстонии делает конкурентную среду для наших компаний все более напряженной. По данным промышленных компаний, их конкурентоспособность на внешних рынках резко снизилась во второй половине прошлого года, достигнув наихудшего состояния за всю историю. В этом году компании еще не заявили об улучшении своей конкурентоспособности. Снижение конкурентоспособности может замедлить восстановление экспорта, когда внешний спрос начнет улучшаться.

Цены на потребительские товары выросли на 102%, а цены на потребительские услуги – до 85% от среднего по ЕС. Таким образом, в прошлом году цены на товары впервые превысили средний уровень цен по ЕС. В прошлом году среди 27 государств-членов ЕС уровень цен на потребительские товары в Эстонии был на 13-м месте, а уровень цен на потребительские услуги – на 16-м месте. Цены на потребительские товары в Эстонии среди прочего выше, чем, например, в Испании, Греции и Португалии, и очень близки к итальянским ценам. В прошлом году цены на товары и услуги, используемые в реальном индивидуальном потреблении в Эстонии, выросли до 71% от соответствующих цен в Финляндии, в то время как цены на товары выросли до 88, а цены на услуги – до 61%.

В долгосрочной перспективе ВВП Эстонии на душу населения быстро приблизился к среднему показателю ЕС – если 20 лет назад по стандарту покупательной способности ВВП на душу населения в Эстонии составлял 48%, 10 лет назад – 74%, то в прошлом году уже 87% от среднего по ЕС. Однако в прошлом году эта доля уменьшилась почти на 2 процентных пункта из-за быстрого роста цен в Эстонии.

В Латвии эта доля составила 74%, в Литве почти 90%. Соответствующий показатель Литвы превышает показатель Эстонии с 2019 года. Хотя ВВП Эстонии на душу населения в прошлом году вырос в текущих ценах, этот рост отставал от роста девяти стран ЕС, включая Латвию и Литву. В то же время общий уровень цен в экономике Эстонии рос быстрее, чем в других странах. Чем быстрее растут цены, тем больше они замедляют или даже сокращают ВВП, рассчитанный в соответствии со стандартом покупательной способности одного государства-члена по сравнению со средним показателем по ЕС.

В прошлом году быстрый рост цен немного снизил долю фактического индивидуального потребления Эстонии по сравнению со средним показателем по ЕС. Если в 2021 году в Эстонии он составлял почти 82% от среднего по ЕС, то в прошлом году он упал до 81%, т. е. до уровня 2020 года. При этом Эстония оказалась только на 20-м месте среди 27 стран-членов ЕС. По сравнению с другими странами ЕС фактическое индивидуальное потребление на душу населения в Эстонии было таким же, как в Польше и Греции. Среди стран Балтии нас опередила Литва, а Латвия отстала еще дальше. Высокий уровень фактического индивидуального потребления в Литве также частично объясняет, почему ВВП на душу населения, определенный по стандарту покупательной способности этой страны, выше, чем в Эстонии. Однако во многом это связано с более низким уровнем цен в Литве.

13 способов тратить минимум денег на продукты питания

1. Составляйте список покупок и строго следуйте ему

Проинспектируйте кухонные шкафы и холодильник и внесите в список покупок ингредиенты, которых недостает для приготовления намеченных блюд. Не покупайте лишнего!

2. Сравнивайте цены в различных магазинах

Порой, если прогуляться в два-три магазина, можно приобрести более дешевые товары по акции в каждой сети. Если на мониторинг нет времени, старайтесь закупать провизию раз в неделю.

3. Избегайте импульсивных покупок

Не попадайтесь на уловки маркетологов: даже если вы видите товары по сниженной цене, не спешите покупать это впрок. Проверьте сроки годности. Если вы купите слишком много, то либо вам придется есть больше, чем нужно, либо вы выбросите испортившиеся продукты. И первый, и второй вариант – расточительство.

4. Делайте покупки онлайн

Запах свежей выпечки, обилие соблазнов, которым трудно противостоять… Сейчас большинство сетей предоставляет возможность купить продукты, не выходя из дома. Доставка, как правило, бесплатная, если сумма заказа достигает определенного значения. Заказывать продукты онлайн удобно и выгодно: вы можете спокойно сравнивать цены и следовать списку, вам не нужно тратить время и деньги, чтобы добраться до магазина, а перед оплатой можно пересмотреть список покупок и одним щелчком удалить лишнее.

5. Используйте карты клиента

Возможно, за приобретение карты придется заплатить, но это трата на один раз, а скидками можно будет пользоваться каждый раз, посещая данный магазин. Некоторые сети позволяют накапливать бонусные пункты с покупок и в дальнейшем расплачиваться ими. Используйте это, чтобы сэкономить немного денег.

6. Обращайте внимание на вес и объем

Часто на полках стоит на вид одинаковый товар по разным ценам. Не спешите хватать то, что подешевле. Сравните разницу в цене за 1 кг или 1 л этих продуктов.

7. Не покупайте полуфабрикаты

Собственноручно приготовленные котлеты и т. п. всегда дешевле покупных. Нарезанные сыр и колбаса всегда дороже. Разве вы не можете сами нарезать колбаску?

8. Не бойтесь просрочки

Когда срок годности товара истекает, продавцы готовы быть по-настоящему щедрыми. Как правило, продукты с истекающим сроком реализации вполне годятся в пищу. Главное – использовать их как можно скорее и не покупать чрезмерное количество скоропортящихся продуктов.

9. Покупайте мясо оптом

Мясо долго хранится в морозилке, и покупать его в большом количестве выгоднее. Закупите сразу на месяц-два вперед. Мясо, кстати, стоит довольно дорого, а есть его в большом количестве нет необходимости. Разнообразьте свое меню вегетарианскими блюдами.

10. Замораживайте готовую еду

Когда готовите еду на всю семью, отложите несколько порций и заморозьте. В случае нужды вы просто сможете достать из морозилки то, что сами заранее приготовили. Отличный способ не тратиться на готовую еду из магазина.

11. Берите еду на работу из дома

Сколько стоит один обед в кафе или ресторане? То-то же. Один только этот совет поможет вам сэкономить много денег.

12. Не тратьтесь на бутилированную воду

Выгоднее купить один раз фильтр для очистки и больше никогда не тратить деньги на воду в бутылках.

13. Храните чеки

Они помогут взять семейный бюджет под контроль.

Схема: как экономить продукты.

По материалам Lifehacker

Полезные приложения и ссылки

Вести список покупок помогут мобильные приложения: „Купи батон“, „Твой список покупок“, Listonic, Bring! и др.

Отслеживать скидки на необходимый вам товар можно на специализированных сайтах:

Сравнить цены на продукты в Эстонии и в других странах можно на портале www.globalprice.info

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