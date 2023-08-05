Жизнь учит экономить. Население Эстонии возмущено и встревожено ростом цен на продукты: как тратить меньше?(17)
Сегодня даже в зажиточных домохозяйствах задумываются о возможностях для экономии. Стоит ли ожидать понижения цен хоть на какие-то группы товаров и какие есть возможности для минимизации расходов? Разбиралась „МК-Эстония“.
Согласно данным Института конъюнктуры, в числе продуктов питания, цены на которые выросли особенно заметно, такие простые и необходимые в каждом домохозяйстве репчатый лук, который стал на 168% дороже, чем в прошлом году, сахар, килограмм которого подорожал на 109%, пшеничная мука, цена которой, а также изделий из нее, выросла на 52%, хлеб, цена за килограмм которого повысилась за год на 33%.
Множество продовольственных товаров подорожало на 30–40 процентов, в их числе сосиски и вареная колбаса, сметана, кефир, молоко. На этом фоне все больше покупателей предпочитает уцененные и акционные товары, а также более дешевые импортные аналоги местных продуктов.
Цены бьют по больному
Повышение цен в течение последнего года связано с увеличением исходных цен для производителей и их вынужденной необходимостью повышать цены на свою продукцию. Причиной неоднократного повышения цен стало резкое удорожание производственных ресурсов: увеличилась стоимость рабочей силы, энергии и сырья, о чем мы писали и раньше. Сегодня продавцы пытаются предлагать потребителю более доступные варианты.
„Поведение покупателей демонстрирует большую чувствительность к ценам. Они делают взвешенный выбор и отдают предпочтение более дешевым продуктам. Часто это продукция собственных брендов. В марте мы провели опрос среди наших покупателей, и 57% респондентов сказали, что в свои корзины они предпочитают класть товары со скидкой“, – констатирует Кристийна Тамберг, представитель Prisma Peremarket.
Она добавляет, что, по текущим прогнозам, некоторое повышение цен продолжится и в этом году, но не такими темпами, как в 2022-м.
57% респондентов сказали, что в свои корзины они предпочитают класть товары со скидкой.
„Мы также видим, что значительно чаще стали покупать продукты с истекающим сроком годности, так как в наших магазинах на них цена снижается: минус 30% с утра, минус 60% вечером. За год интерес к такой продукции увеличился на 50%. В качестве недавней инновации мы начали делать особенно выгодные предложения выходного дня, и заметно, что покупатели привыкли к ним и их ждут“, – добавила Тамберг.
Мартинас Пикелис, коммерческий директор Maxima Eesti OÜ, отметил, что сейчас продолжают расти цены на некоторые категории свежих фруктов и овощей – например, на вишню и черешню цена выше, чем в прошлом году. Кроме того, цена на свинину, о которой много говорилось в эстонской прессе, в настоящее время имеет тенденцию к росту, но это также может быть временным явлением.
„Мы можем говорить о тенденциях, которые мы наблюдаем на более широком рынке. Например, цена на масло из цветковых растений (рапсовое и подсолнечное) с мая имеет тенденцию к снижению, – говорит Пикелис. – Однако в результате дефицита на рынке оливкового масла наблюдается обратный эффект. Цена на зерно в мае имела тенденцию к снижению, но сухая погода, вероятно, повлияла на рост зерна, что позже снова отразится на его стоимости“.
Цена на овес не упадет
Как сказал Лаури Политанов, исполнительный директор фирмы Veski Mati (занимается переработкой, упаковкой и оптовой продажей зерновых продуктов) ERR, цены на пшеницу и ячмень сейчас достигли потолка.
Однако цена на овес, конечно, не упадет, потому что лето началось с засухи, а это – худшее время для фермеров, выращивающих зерновые, когда урожай еще формируется и требует влагу и воду. На сельхозпроизводителей влияет рост цен на все производственные ресурсы – стоимость электроэнергии, топлива и рабочей силы выросла, а на мировой рынок зерна влияет война в Украине.
Глава Veski Mati не прогнозирует большого роста цен на сырье, скорее, наоборот, возможно их снижение, но он не смог сказать, как они точно изменятся: „Это в некотором смысле непредсказуемо и зависит также от экспорта украинского зерна, который влияет на цены на мировом рынке в целом. Наш регион – маленький игрок в мировом масштабе, на ценообразование влияют крупные игроки, и цены в странах Балтии зависят от того, привозят ли зерно для эстонских мельниц или увозят“.
По словам Политанова, производителей беспокоит то, что украинская мука попала на эстонский рынок по очень низкой цене. Украинское зерно намного дешевле нашего.
„Собственное производство в Эстонии сильное, но когда торговые сети привозят и продают дешевую муку, люди выбирают ее. Есть очень выгодные предложения. Со всех сторон идет ценовое давление, и в итоге можно оказаться в ситуации, когда производитель вынужден снижать цены, чтобы конкурировать, хотя для этого нет никаких оснований“, – сказал он.
Как в случае с хлебом и булкой, последствия роста цен ощущаются и на продажах муки. Конечные потребители, то есть те, кто покупает муку или овсянку в магазинах, выбирают более дешевые продукты и могут даже не беспокоиться об их качестве.
„Подешевеют ли в ближайшем будущем какие-либо продукты питания? Определенно есть группы товаров, где есть признаки возможного падения цен, – заверил менеджер по закупкам Rimi Eesti Талис Раак. – Вы можете быть уверены, что рыночная экономика и конкуренция внесут свои коррективы, и снижение цен также коснется потребителей в более широком масштабе. В последнее время рост начал замедляться, и можно наблюдать стабилизацию цен. В целом мы на данный момент ожидаем скорее снижения цен“.
Как купить дешевле?
В настоящее время к продуктам, которые можно купить по более-менее разумной цене, относятся, например, рапсовое масло, сметана, кефир, обычное молоко и кофе, но представители торговых сетей надеются, что этим дело не ограничится. Какие же варианты есть сейчас у людей, чтобы сэкономить на продуктах? Как купить максимально выгодно?
Согласно последним исследованиям, потребители, составляя списки покупок, теперь делают это более вдумчиво, больше обращая внимания на цену и часто пренебрегая качеством.
Торговые сети со своей стороны рекомендуют обращать внимание на акции и пользоваться возможностями, которые предлагают карты клиента и специальные предложения для мобильных приложений, интересоваться линейкой продуктов под собственной торговой маркой сети.
Однако этого явно недостаточно, и в среде покупателей стали популярны совместные закупки, которые прежде в основном практиковались при заказах парфюмерии, книг и одежды из иностранных интернет-магазинов. В рамках совместной закупки продуктов объединяются коллеги, соседи или друзья, выбирают оптовую базу или магазин, и на основе ассортимента торговой точки составляют список покупок. Как правило, чем больше количество, тем заметнее может быть снижение цен на единицу товара.
„Яйца, бакалею, фруктовый сок и большое количество других продуктов длительного хранения можно покупать не по 1–2 штуки, а сразу ящиками, где 10–12 пачек или банок, и т. п. Также можно покупать мясо и птицу непосредственно у производителей, – говорит идейный вдохновитель своей маленькой (на четыре семьи) группы по закупкам Светлана Иванова. – Затем товары распределяют между участниками, и происходит расчет по чеку. Когда привыкнешь, это занимает даже меньше времени, чем обычный поход в магазин с семьей, потому что при совместной закупке действуешь строго в соответствии со списком“.
Александр Задорожный, шеф-повар Tark Catering, советует продумывать меню на неделю и покупать продукты таким образом, чтобы их можно было использовать по максимуму: например, из одной курицы можно приготовить бульон, горячее блюдо и салат. Составление списка покупок по меню автоматически сокращает расходы на питание на 20–25% в месяц. Чем реже вы будете ходить в магазин, тем реже будете тратить деньги. Составьте меню на неделю и купите все продукты за один раз.
Психологи советуют не брать детей с собой в магазин. Ребенок в магазине заставит вас в добровольно-принудительном порядке купить ему что-то вкусное. К примеру, если вы ходите в магазин два-три раза в неделю и каждый раз покупаете своему чаду что-то вроде киндер-сюрприза за 1 евро, то за год незаметно утечет 150 с лишним евро. И не берите в магазин ни кредитные, ни дебетовые карты: определите сумму, которую вы готовы потратить, и возьмите наличными только ее. Так вы не потратите лишнего, даже если очень захотите.