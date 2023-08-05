Жизнь учит экономить. Население Эстонии возмущено и встревожено ростом цен на продукты: как тратить меньше?

Ситуация напряженная

Тыну Мертсина, главный экономист Swedbank

Быстрый общий рост цен в Эстонии делает конкурентную среду для наших компаний все более напряженной. По данным промышленных компаний, их конкурентоспособность на внешних рынках резко снизилась во второй половине прошлого года, достигнув наихудшего состояния за всю историю. В этом году компании еще не заявили об улучшении своей конкурентоспособности. Снижение конкурентоспособности может замедлить восстановление экспорта, когда внешний спрос начнет улучшаться.

Цены на потребительские товары выросли на 102%, а цены на потребительские услуги – до 85% от среднего по ЕС. Таким образом, в прошлом году цены на товары впервые превысили средний уровень цен по ЕС. В прошлом году среди 27 государств-членов ЕС уровень цен на потребительские товары в Эстонии был на 13-м месте, а уровень цен на потребительские услуги – на 16-м месте. Цены на потребительские товары в Эстонии среди прочего выше, чем, например, в Испании, Греции и Португалии, и очень близки к итальянским ценам. В прошлом году цены на товары и услуги, используемые в реальном индивидуальном потреблении в Эстонии, выросли до 71% от соответствующих цен в Финляндии, в то время как цены на товары выросли до 88, а цены на услуги – до 61%.

В долгосрочной перспективе ВВП Эстонии на душу населения быстро приблизился к среднему показателю ЕС – если 20 лет назад по стандарту покупательной способности ВВП на душу населения в Эстонии составлял 48%, 10 лет назад – 74%, то в прошлом году уже 87% от среднего по ЕС. Однако в прошлом году эта доля уменьшилась почти на 2 процентных пункта из-за быстрого роста цен в Эстонии.

В Латвии эта доля составила 74%, в Литве почти 90%. Соответствующий показатель Литвы превышает показатель Эстонии с 2019 года. Хотя ВВП Эстонии на душу населения в прошлом году вырос в текущих ценах, этот рост отставал от роста девяти стран ЕС, включая Латвию и Литву. В то же время общий уровень цен в экономике Эстонии рос быстрее, чем в других странах. Чем быстрее растут цены, тем больше они замедляют или даже сокращают ВВП, рассчитанный в соответствии со стандартом покупательной способности одного государства-члена по сравнению со средним показателем по ЕС.