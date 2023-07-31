„Начали устанавливать геотермальное отопление, и экскаватор извлек из-под земли кости“. Сколько людей в Эстонии живут на бывших кладбищах, не зная об этом?

В Эстонии нередки случаи, когда во время строительных работ ковш натыкается на старые кости. Например, в начале июля во время дорожных работ в Канепи были найдены останки людей, похороненных там в XVII и XVIII веках. Поскольку на старом приходском кладбище пришлось бы выкопать кости не менее чем полутысячи человек, было принято решение о переносе сроков ремонта.