ФОТО | Непростая суббота на дорогах Эстонии: вечером произошла тяжелая авария

В 20:22 в субботу автомобиль Toyota Avensis вылетел в поле и перевернулся на крышу в деревне Мустивере в Вильяндимаа. Пострадали два человека.

Водитель Toyota Avensis, личность которого в настоящее время не установлена, потерял управление из-за неправильно выбранной скорости и выехал в поле, где автомобиль перевернулся. Находившиеся в машине пассажиры, 1992 и 1979 годов рождения, были доставлены в больницу.

Автомобиль в результате аварии был сильно поврежден.

Другие аварии

Вчера в 02:36 в Таллинне в районе Тартуского шоссе, 56 произошло ДТП, в котором 21-летняя женщина потеряла управление автомобилем Audi и врезалась в два припаркованных автомобиля. Водитель была доставлена в больницу.

В 12:18 в городе Сауэ Харьюского уезда в районе улицы Тыкке, 19 произошло ДТП: 42-летняя женщина на легковом автомобиле Mazda 6 обгоняла велосипедиста, в результате чего автомобиль и велосипед столкнулись. 83-летний мужчина-велосипедист был доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия пока выясняются.

В 16:07 на улице Викерласе, 19 в Таллинне произошло легкое дорожно-транспортное происшествие: упал с велосипеда 64-летний мужчина. Велосипедиста доставили в больницу.

В 18:23 в Харьюском уезде в волости Ляэне-Харью в деревне Леммару на дороге Рийзипере-Васалемма произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором, по предварительным данным, 16-летний подросток, управляя мотоциклом, потерял управление и упал. 14-летний подросток, который был пассажиром мотоцикла, был доставлен в больницу для осмотра.

В 19:29 в волости Винни Ляэне-Вирумаа на 20-м км шоссе Раквере-Луйге произошло ДТП, в котором 22-летняя женщина, управляя автомобилем Mercedes-Benz E300, съехала с дороги. Машина скорой помощи доставила водителя в больницу для медицинского обследования.

Сообщений о пострадавших или обнаруженных транспортных средствах не поступало.

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