Рекорд: один из самых богатых людей Эстонии получил огромные дивиденды

Если до сих пор рекордсменом по выводу дивидендов среди частных лиц был Кристьян Раху с 34 млн евро, то теперь его место занял Рауль Кирьянен. Он получил дивиденды в размере почти 40 млн от компании по управлению активами Biofuel, пишет dv.ee.