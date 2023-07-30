30.07.2023, 12:50
Рекорд: один из самых богатых людей Эстонии получил огромные дивиденды(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Если до сих пор рекордсменом по выводу дивидендов среди частных лиц был Кристьян Раху с 34 млн евро, то теперь его место занял Рауль Кирьянен. Он получил дивиденды в размере почти 40 млн от компании по управлению активами Biofuel, пишет dv.ee.
За последние два года на счет Кирьянена поступило 45 миллионов евро в виде дивидендов. Что именно предприниматель планирует делать с такой суммой, он рассказывать не захотел.
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