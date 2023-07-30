Загляните в Таллинн XVIII века: создана реалистичная 3D-модель обнаруженного под землей моста

Бренд 3Di компании Hades Geodesy OÜ занимается визуализацией строительных данных с помощью 3D-моделей. Недавно они создали фотореалистичную 3D-модель моста Харьяпеа, обнаруженного во время дорожных работ на улице Пронкси в Таллинне, которую можно рассматривать на экране телефона, компьютера или даже в очках виртуальной реальности.

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На модели показаны возможная ширина, глубина и длина частично раскопанного моста. В настоящее время мост засыпан песком, а его внутренняя часть заполнена геополимером.

Модель создана с помощью специальной программы

Как сообщил в четверг Delfi специалист по 3D-анимации 3Di Андрей Бляхин, основная цель создания модели - это возможность ее последующего использования специалистами по сохранению наследия или археологами.

Он также рассказал Delfi о рабочем процессе 3D-моделирования. „С помощью камеры мы делаем около 100-10 000 снимков, а программа берет каждое изображение, анализирует его и, находя на снимках общие объекты, строит математическую 3D-модель“, - рассказывает он.

Важная часть истории

По мнению члена Таллиннского городского собрания историка Яака Юске (СДП), важность моста Хярьяпеа заключается в том, что он помогает лучше понять, где именно протекала исчезнувшая одноименная река.

„Учитывая, что эта река была колыбелью таллиннской промышленности и очень долгое время являлась важным водным объектом, история этой исчезнувшей реки, безусловно, заслуживает того, чтобы узнать о ней побольше. Ведь память о том, где протекала река, действительно утрачена“, - говорит Юске.

Таллинн принял решение сохранить мост. „Мы решили, что мост будет сохранен, будущие поколения смогут его раскопать и, если захотят, выставить на всеобщее обозрение“, - сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

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