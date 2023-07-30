ГРАФИК | Сегодня за электричество будете платить не вы, будут платить вам

Сегодня, 30 июля, цена на электроэнергию на бирже вновь опустится к отрицательным значениям. С 11 до 12 электричество будет стоить -0,15 цента, а с 12 до 13 — -0,75 цента. С 13:00 до 14:00 электроэнергия на бирже будет бесплатной — т.е. будет стоить 0,00 евро.

Однако средняя цена электроэнергии за день останется на уровне 51,28 евро за МВт⋅ч. Вечером 30 июля цена электроэнергии на бирже вернется к своему обычному уровню, достигнув в часы пик (21-22 часа) 123,20 евро за МВт⋅ч.

Что влияет на цену электроэнергии на бирже?

Основным фактором, влияющим на биржевую цену электроэнергии, являются погодные условия. Если электроэнергия особенно недорогая, как сегодня, это значит, что на рынке появилось много дешевой энергии ветра и солнца.

Дополнительное влияние на цену оказывает и потребление: в выходные дни уровень потребления электроэнергии обычно ниже.

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