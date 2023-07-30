А где мои деньги? Проверьте, все ли вам заплатили: ответы на вопросы о работе и отпусках в праздничные дни

Светлану волнует: как понять, сколько ей должны были заплатить за праздники?

„У меня, например, оклад, а у подруги – почасовая оплата. Может, в случае почасовой должны платить за праздники, а если человек на окладе – нет?“ – размышляет она.

Представитель Трудовой инспекции Каролин Лийз Тамм объясняет: за отработанные в государственные праздники часы работнику в любом случае следует платить двойное вознаграждение.

„И это – независимо от того, получает он ежемесячную или почасовую оплату, работает по обычному или суммированному (как правило, работа по графику) рабочему времени. Обязанность по выплате двойной заработной платы отсутствует только в том случае, если работник и работодатель достигли соглашения о компенсации времени, отработанного в государственный день, выходным“, – разъясняет она.

Чтобы высчитать, сколько должен был получить человек, работавший на основании суммированного рабочего времени, за работу в государственные праздники, зарплату за месяц необходимо разделить на количество часов нормы того же месяца.

„Мы получаем оплату за один час, которую умножаем на количество часов, отработанных в праздничные дни, – описывает принцип расчетов специалист. – В виде ежемесячного вознаграждения работник получает единовременную выплату, а за каждый отработанный в праздничный день час дополнительно – почасовую оплату. В случае почасовой оплаты за работу в праздничный день оговоренная почасовая оплата умножается на два и затем – на количество часов, отработанных в праздничные дни“.

Должны ли продлевать отпуск?

Еще одна жительница столицы Галина обратилась в редакцию с таким вопросом: „Я брала в июне отпуск и захватила праздничные дни. И мама мне сказала, что по идее должны за счет праздничных дней отпуск продлевать. Это правда?“