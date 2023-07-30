А где мои деньги? Проверьте, все ли вам заплатили: ответы на вопросы о работе и отпусках в праздничные дни
В редакцию „МК-Эстонии“ обратилась жительница Таллинна Светлана, которая недоумевает: „Я работала с 22 по 25 июня, но зарплату вчера получила, как обычно. Подруга сказала, что мне должны были заплатить за праздники в двойном размере. Так ли это?“ Мы выяснили, как должно быть по закону.
Светлану волнует: как понять, сколько ей должны были заплатить за праздники?
„У меня, например, оклад, а у подруги – почасовая оплата. Может, в случае почасовой должны платить за праздники, а если человек на окладе – нет?“ – размышляет она.
Представитель Трудовой инспекции Каролин Лийз Тамм объясняет: за отработанные в государственные праздники часы работнику в любом случае следует платить двойное вознаграждение.
„И это – независимо от того, получает он ежемесячную или почасовую оплату, работает по обычному или суммированному (как правило, работа по графику) рабочему времени. Обязанность по выплате двойной заработной платы отсутствует только в том случае, если работник и работодатель достигли соглашения о компенсации времени, отработанного в государственный день, выходным“, – разъясняет она.
Чтобы высчитать, сколько должен был получить человек, работавший на основании суммированного рабочего времени, за работу в государственные праздники, зарплату за месяц необходимо разделить на количество часов нормы того же месяца.
„Мы получаем оплату за один час, которую умножаем на количество часов, отработанных в праздничные дни, – описывает принцип расчетов специалист. – В виде ежемесячного вознаграждения работник получает единовременную выплату, а за каждый отработанный в праздничный день час дополнительно – почасовую оплату. В случае почасовой оплаты за работу в праздничный день оговоренная почасовая оплата умножается на два и затем – на количество часов, отработанных в праздничные дни“.
Должны ли продлевать отпуск?
Еще одна жительница столицы Галина обратилась в редакцию с таким вопросом: „Я брала в июне отпуск и захватила праздничные дни. И мама мне сказала, что по идее должны за счет праздничных дней отпуск продлевать. Это правда?“
„В основной отпуск не включаются национальные и государственные праздники, – комментирует Каролин Лийз Тамм. – Если основной отпуск совпадает с национальными и государственными праздниками, тогда автоматически основной отпуск на количество дней государственных праздников не продлевается. Всегда нужно исходить из конкретного периода основного отпуска, указанного в заявлении на отпуск или графике отпусков“.
Например, если в заявлении на отпуск указано, что работник находится в основном отпуске с 19.06 по 25.06.2023, то поскольку в этот период попадают два государственных праздника (23.06 и 24.06), это означает, что работник использовал 5 дней основного отпуска и 2 дня остались в резерве неиспользованных дней отпуска.
„В таком случае работник должен выйти на работу 26.06.2023, то есть после окончания периода основного отпуска, указанного в заявлении на отпуск“, – подчеркивает специалист.
Если же целью работника было использовать 7 дней основного отпуска, он должен был указать в заявлении на отпуск, что желает находится в основном отпуске с 19.06 по 27.06.2023.
„Таким образом, в данный период, составляющий 9 календарных дней, включены: 2 дня государственных праздников и 7 дней основного отпуска. То есть основной отпуск продлевается на 2 государственных праздника. В таком случае работник должен выйти на работу 28.06.2023, то есть после окончания периода основного отпуска, указанного в заявлении на отпуск“, – объясняет она.
Поэтому, если праздничные дни попадают в период основного отпуска, во избежание недоразумений всегда следует заранее обдумать, хотите ли вы продлить основной отпуск на праздничные дни? И соответственно тогда указать нужный период в заявлении об отпуске или в графике отпусков.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.