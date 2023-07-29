Поисковая группа спасла заблудившегося на болоте мужчину

В четверг, 27 июля поздно вечером в 23.15 в Центр тревоги поступил звонок от мужчины, который сообщил, что он заблудился где-то в районе эстонско-латвийской границы и не может найти дорогу домой. Полиция отправилась на поиски мужчины в район деревни Рейну волости Саарде рядом с границей Латвии. „По словам мужчины он находился рядом с одним из пограничных столбов между Эстонией и Латвией. Мы были с ним на связи по телефону, чтобы получить как можно более точную информацию о его местонахождении. Мы также использовали сирены полицейской машины, которые мужчина в один момент услышал, и таким образом мы более-менее выявили территорию, где он может находиться“, – сказал руководитель группы Пярнуского отделения полиции Янек Пинта.

В зоне поисков была труднодоступная болотистая и влажная местность. „Мы привлекли к поискам спасателей и стали искать мужчину с помощью мотовездеходов и дрона. Поскольку это очень сложная местность, то к поискам был также привлечен вертолет Департамента полиции и пограничной охраны. Так как поиски проводились на приграничной территории двух стран, то мы также общались с латвийскими коллегами, которые на территории Латвии аналогично с помощью вертолета проверяли местность“, – заявил Пинта.

Сегодня утром в 6.50 поисковая группа нашла мужчину в окрестностях деревни Ланксааре. „Его заметили как вертолетная команда ДППО, так и спасатели на вездеходах. Нам удалось установить с мужчиной контакт, и мы взывали на место скорую помощь, чтобы проверить его состояние здоровья. К счастью, с мужчиной было всё в порядке и ему не понадобилась медицинская помощь“, – отметил Пинта. Патруль отвез 46-летнего гражданина Латвии на пограничный пункт Яэрья и передал полиции Латвии, которая отвезла его домой.

По словам Пинта, мужчина сказал полиции, что хотел порыбачить на берегу озера Сокас в Латвии, но заблудился. Мужчина был в этой местности впервые, и поскольку на улице уже стало темнеть, то он больше не смог найти дорогу обратно. „Поэтому совет всем, кто отправляется на природу – всегда предварительно ознакомьтесь с местом, куда отправляетесь. Также поход в лес стоит планировать на светлое время суток. И всегда предупреждайте своих близких, куда и на как долго вы отправляетесь“, – добавил Пинта.