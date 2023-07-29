Новости Эстонии
29.07.2023, 14:00

Пример из жизни: забывший ведро с золой житель Сауэ должен поблагодарить соседа за то, что его дача уцелела

 
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Согласно статистике Спасательного департамента, на дачах и в садовых домах дела с дымовыми датчиками обстоят, мягко говоря, плохо: данные за последние три года говорят о том, что исправный дымовой датчик имеется только в каждом четвертом таком строении. С датчиками угарного газа все еще печальнее.

В качестве иллюстрации серьезности ситуации Спасательный департамент приводит случай, произошедший в феврале прошлого года в волости Сауэ, Харьюмаа. Владелец одной из дач увидел, что стена дачи на соседнем участке охвачена пламенем. Быстрый звонок в Центр оповещения о тревоге спас дом от худшего, спасатели потушили огонь и вскрыли конструкции стены, чтобы найти скрытые очаги возгорания.

Прибывший позже хозяин дачи объяснил, что оставил на веранде пластмассовое ведро с горячей золой – из-за этого и начался пожар. „Обязательных датчиков дыма и угарного газа на даче не было“, – сказала Тийна Кийль, эксперт отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента.

В опасности 136 000 дач

Результаты исследования, проведенного в мае предприятием G4S, показали, что дачи 136 000 человек в опасности, поскольку на них установлены отопительные приборы, работающие на твердом топливе, или газовые приборы, но нет датчика угарного газа. Несколько лучше обстоит дело с датчиками дыма.

„Эти владельцы дач нарушают закон, поскольку с 2021 года в таких домах обязательно должен быть датчик угарного газа“, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

Что еще выяснилось из исследования?

  • Датчик угарного газа (или датчик дыма и угарного газа) имеется на 50% дач/загородных домов (в 2022 году – 43%) и на 55% дач, отапливаемых твердым топливом или газом (в 2022 году – 47%).

  • Чаще всего на дачах / в загородных домах устанавливается только локальный датчик угарного газа (81% респондентов). В наше время целесообразнее было бы установить умный датчик, передающий сигнал тем, кто может на него отреагировать.

  • За год использование датчиков угарного газа на дачах существенно возросло, однако на дачах, где есть топки, они по-прежнему используются реже (55%), чем в основных жилых домах с отоплением твердым топливом или с газовыми приборами (75%).

Источник: Исследование агентства маркетинговой аналитики Initiative – 2023

Из статистики Спасательного департамента также следует, что дачам грозит опасность пожара. В 2020–2022 годы на используемых и частично используемых дачах произошло 132 пожара, из них 40 – в прошлом году.

Эксперт Спасательного департамента Тийна Кийль иллюстрирует пожары, произошедшие за последние три года, и другими цифрами. Например, исправные дымовые датчики имелись только на 15% дач, на которых в прошлом году произошел пожар.

С датчиками угарного газа ситуация в летних домах еще более пугающая. За период 25.05.2021 – 31.12.2022 только на одной даче, на которой произошел пожар, имелся исправный датчик угарного газа.

Почему не соблюдается пожарная безопасность?

Согласно результатам исследования, проведенного G4S, ситуация с дымовыми датчиками не самая страшная. Так, он имеется в 90% жилых зданий и в 94% домов, в которых есть топки или газовое оборудование. А обязательный датчик угарного газа – только в 75% домов и на 55% дач.

Почему не соблюдается обязанность устанавливать датчик угарного газа? Тууль приводит три наиболее распространенные причины:

  • Хозяева не планируют устанавливать на даче датчик угарного газа, поскольку не видят в этом необходимости (так ответили 33% респондентов), хотя на самом деле он может спасти вашу жизнь и имущество.

  • На даче не ночуют и не отапливают ее (так ответили 28%).

  • Стоимость датчика угарного газа.

Кийль подчеркнула, что датчик угарного газа, как и дымовой датчик, – это отличный помощник, который при несчастном случае может спасти вам жизнь. „Безопасность начинается с каждого из нас, и в этом плане не стоит идти на уступки“, – подчеркнула она.

Дымовой датчик является обязательным для всех домов. Датчик угарного газа обязательно должен быть в зданиях, в которых есть печь, плита, камин или котел, работающий на твердом топливе, а также там, где есть газовый обогреватель, такой как газовый бойлер или котел.

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