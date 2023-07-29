Пример из жизни: забывший ведро с золой житель Сауэ должен поблагодарить соседа за то, что его дача уцелела

В качестве иллюстрации серьезности ситуации Спасательный департамент приводит случай, произошедший в феврале прошлого года в волости Сауэ, Харьюмаа. Владелец одной из дач увидел, что стена дачи на соседнем участке охвачена пламенем. Быстрый звонок в Центр оповещения о тревоге спас дом от худшего, спасатели потушили огонь и вскрыли конструкции стены, чтобы найти скрытые очаги возгорания.

Прибывший позже хозяин дачи объяснил, что оставил на веранде пластмассовое ведро с горячей золой – из-за этого и начался пожар. „Обязательных датчиков дыма и угарного газа на даче не было“, – сказала Тийна Кийль, эксперт отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента.

В опасности 136 000 дач

Результаты исследования, проведенного в мае предприятием G4S, показали, что дачи 136 000 человек в опасности, поскольку на них установлены отопительные приборы, работающие на твердом топливе, или газовые приборы, но нет датчика угарного газа. Несколько лучше обстоит дело с датчиками дыма.

„Эти владельцы дач нарушают закон, поскольку с 2021 года в таких домах обязательно должен быть датчик угарного газа“, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

Что еще выяснилось из исследования?

Датчик угарного газа (или датчик дыма и угарного газа) имеется на 50% дач/загородных домов (в 2022 году – 43%) и на 55% дач, отапливаемых твердым топливом или газом (в 2022 году – 47%).

Чаще всего на дачах / в загородных домах устанавливается только локальный датчик угарного газа (81% респондентов). В наше время целесообразнее было бы установить умный датчик, передающий сигнал тем, кто может на него отреагировать.

За год использование датчиков угарного газа на дачах существенно возросло, однако на дачах, где есть топки, они по-прежнему используются реже (55%), чем в основных жилых домах с отоплением твердым топливом или с газовыми приборами (75%).

Источник: Исследование агентства маркетинговой аналитики Initiative – 2023