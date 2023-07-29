Пример из жизни: забывший ведро с золой житель Сауэ должен поблагодарить соседа за то, что его дача уцелела(1)
Согласно статистике Спасательного департамента, на дачах и в садовых домах дела с дымовыми датчиками обстоят, мягко говоря, плохо: данные за последние три года говорят о том, что исправный дымовой датчик имеется только в каждом четвертом таком строении. С датчиками угарного газа все еще печальнее.
В качестве иллюстрации серьезности ситуации Спасательный департамент приводит случай, произошедший в феврале прошлого года в волости Сауэ, Харьюмаа. Владелец одной из дач увидел, что стена дачи на соседнем участке охвачена пламенем. Быстрый звонок в Центр оповещения о тревоге спас дом от худшего, спасатели потушили огонь и вскрыли конструкции стены, чтобы найти скрытые очаги возгорания.
Прибывший позже хозяин дачи объяснил, что оставил на веранде пластмассовое ведро с горячей золой – из-за этого и начался пожар. „Обязательных датчиков дыма и угарного газа на даче не было“, – сказала Тийна Кийль, эксперт отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента.
В опасности 136 000 дач
Результаты исследования, проведенного в мае предприятием G4S, показали, что дачи 136 000 человек в опасности, поскольку на них установлены отопительные приборы, работающие на твердом топливе, или газовые приборы, но нет датчика угарного газа. Несколько лучше обстоит дело с датчиками дыма.
„Эти владельцы дач нарушают закон, поскольку с 2021 года в таких домах обязательно должен быть датчик угарного газа“, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.
Что еще выяснилось из исследования?
Датчик угарного газа (или датчик дыма и угарного газа) имеется на 50% дач/загородных домов (в 2022 году – 43%) и на 55% дач, отапливаемых твердым топливом или газом (в 2022 году – 47%).
Чаще всего на дачах / в загородных домах устанавливается только локальный датчик угарного газа (81% респондентов). В наше время целесообразнее было бы установить умный датчик, передающий сигнал тем, кто может на него отреагировать.
За год использование датчиков угарного газа на дачах существенно возросло, однако на дачах, где есть топки, они по-прежнему используются реже (55%), чем в основных жилых домах с отоплением твердым топливом или с газовыми приборами (75%).
Источник: Исследование агентства маркетинговой аналитики Initiative – 2023
Из статистики Спасательного департамента также следует, что дачам грозит опасность пожара. В 2020–2022 годы на используемых и частично используемых дачах произошло 132 пожара, из них 40 – в прошлом году.
Эксперт Спасательного департамента Тийна Кийль иллюстрирует пожары, произошедшие за последние три года, и другими цифрами. Например, исправные дымовые датчики имелись только на 15% дач, на которых в прошлом году произошел пожар.
С датчиками угарного газа ситуация в летних домах еще более пугающая. За период 25.05.2021 – 31.12.2022 только на одной даче, на которой произошел пожар, имелся исправный датчик угарного газа.
Почему не соблюдается пожарная безопасность?
Согласно результатам исследования, проведенного G4S, ситуация с дымовыми датчиками не самая страшная. Так, он имеется в 90% жилых зданий и в 94% домов, в которых есть топки или газовое оборудование. А обязательный датчик угарного газа – только в 75% домов и на 55% дач.
Почему не соблюдается обязанность устанавливать датчик угарного газа? Тууль приводит три наиболее распространенные причины:
Хозяева не планируют устанавливать на даче датчик угарного газа, поскольку не видят в этом необходимости (так ответили 33% респондентов), хотя на самом деле он может спасти вашу жизнь и имущество.
На даче не ночуют и не отапливают ее (так ответили 28%).
Стоимость датчика угарного газа.
Кийль подчеркнула, что датчик угарного газа, как и дымовой датчик, – это отличный помощник, который при несчастном случае может спасти вам жизнь. „Безопасность начинается с каждого из нас, и в этом плане не стоит идти на уступки“, – подчеркнула она.
Дымовой датчик является обязательным для всех домов. Датчик угарного газа обязательно должен быть в зданиях, в которых есть печь, плита, камин или котел, работающий на твердом топливе, а также там, где есть газовый обогреватель, такой как газовый бойлер или котел.