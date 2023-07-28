За полтора года в Европе зарегистрировано 19 случаев эховируса-11

Лаборатория Департамента здоровья теперь имеет возможность обнаруживать эховирус-11, и на этой неделе Департамент направил больницам инструкции по сбору образцов. Ведомство также будет следить за распространением вируса в рамках регулярных исследований по мониторингу сточных вод. В более тяжелых случаях вирус может вызывать энцефалит или менингит, в этом году в Эстонии было зарегистрировано три таких случая, и на данный момент неизвестно, мог ли быть причиной эховирус-11.