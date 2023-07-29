Полиция просит помощи в поисках виновника ДТП

Авария произошла вчера в 16.05, когда в правый бок белого Peugeot 308, двигавшегося по круговому перекрестку улиц Аардла и Рийа, врезался Ford синего цвета. Люди в ДТП не пострадали.

Водители между собой на месте пришли к соглашению и поехали в сторону от места происшествия, чтобы оформить для страховщиков бумаги, но виновник аварии неожиданно направился в сторону Элва.

Насколько полиции известно, за рулем Ford был пожилой человек, в машине также находилась женщина.

Полиция просит водителя, по вине которого произошла авария, связаться с Тартуским отделением по номерам 503 5992 или 112.

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