ЧП и криминал
29.07.2023, 09:28

Полиция просит помощи в поисках виновника ДТП

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Delfi
Pilt on illustratiivne.
Pilt on illustratiivne.
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

Вчера в Тарту на круговом перекрестке улиц Аардла и Рийа произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Стражи порядка просят водителя связаться с Тартуским отделением полиции.

Авария произошла вчера в 16.05, когда в правый бок белого Peugeot 308, двигавшегося по круговому перекрестку улиц Аардла и Рийа, врезался Ford синего цвета. Люди в ДТП не пострадали.

Водители между собой на месте пришли к соглашению и поехали в сторону от места происшествия, чтобы оформить для страховщиков бумаги, но виновник аварии неожиданно направился в сторону Элва.

Насколько полиции известно, за рулем Ford был пожилой человек, в машине также находилась женщина.

Полиция просит водителя, по вине которого произошла авария, связаться с Тартуским отделением по номерам 503 5992 или 112.

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