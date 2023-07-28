Чтобы избежать конфликта: что нужно знать о курении на террасе кафе или ресторана

Курение на террасе вызывает смешанные чувства, и между курильщиками и некурящими часто возникают стычки. Полезно будет напомнить некоторые рекомендации, которые помогут привлечь внимание к ситуации и повысить осведомленность людей.

Следите за тем, что разрешено и что запрещено на террасе

Курение регулируется законом. С 2007 года в Эстонии курение в кафе и ресторанах разрешено только в комнате для курения или в специально обозначенном месте. При этом каждое заведение может само решать, разрешать ли посетителям свободно курить на террасах и открытых площадках, запретить курение вообще или разрешить курение только в определенной зоне.

В большинстве европейских стран курение в ресторанах и барах запрещено, но есть и страны, где курение также запрещено на террасах. Например, в 2019 году в Швеции полностью запретили курение на террасах заведений общепита. Путешествуя, помните, что разрешено, а что нет в конкретной стране, чтобы не мешать другим посетителям.

Помните, что табачный дым неприятен и вреден

Вдыхать запах дыма во время еды или питья крайне неприятно, особенно некурящим: запах сигарет сильный и мешает обедать на террасе.

Сигаретный дым, образующийся при сжигании табака, содержит тысячи веществ. Почти 100 из этих химических веществ опасны и могут вызвать проблемы со здоровьем, включая рак, болезни сердца и пневмонию. Угарный газ, бутан и аммиак также влияют на пассивных курильщиков. Исследования показывают, что в Европейском союзе пассивное курение ежегодно приводит к 19 000 смертей, а 18% некурящих людей в общественных местах подвергаются воздействию табачного дыма.

Это особенно важно учитывать, если на террасе находятся дети или аллергики, у которых пассивное курение может вызвать проблемы с дыханием, а также более серьезные нарушения здоровья.

Не курите на террасе или уходите подальше