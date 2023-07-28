Если я выходила в России под дубинки, почему я не должна делать это здесь, в безопасности?

„Три года назад был отравлен самый популярный противник Путина – Алексей Навальный. Он сумел выжить, и не только выжить, но и доказать, что это было заказное убийство. Он также выявил главного заказчика - это был Владимир Путин - сказано в обращении к жителям Таллинна, которое составили организаторы акции в Эстонии. - Но мы должны понимать, что все началось не три года назад. Это началось со взрывов домов, когда Путин пришел к власти, затем последовали политические убийства: Галина Старовойтова, Анна Политковская, Борис Немцов, Наталья Эстемирова. Но и этого Путину было мало, он начал убивать за пределами России. Убийство Литвиненко, покушение на Скрипалей, сбит малазийский Boeing, развязана гибридная война на Донбассе. А сколько мы еще не знаем? 20 августа в третью годовщину отравления Алексея Навального мы призываем всех неравнодушных людей выйти на улицы своих городов и присоединиться к протесту против убийств, против войны“.

В Таллинне митинг пройдет в парке Таммсааре в 14 часов 20 августа. По словам организаторов, подготовка к акции уже ведется, все официально согласовано - было получено подтверждение из полиции. Подробнее об акции можно прочитать здесь.

Почему митинги важны и за пределами России?