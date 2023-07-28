Если я выходила в России под дубинки, почему я не должна делать это здесь, в безопасности?
Вчера команда Навального анонсировала проведение всемирной акция протеста 20 августа - в годовщину отравления Алексея Навального. RusDelfi поговорил с организаторами акции протеста в Эстонии и узнал, где она пройдет в Таллинне и имеет ли смысл ходить на митинги за пределами России.
„Три года назад был отравлен самый популярный противник Путина – Алексей Навальный. Он сумел выжить, и не только выжить, но и доказать, что это было заказное убийство. Он также выявил главного заказчика - это был Владимир Путин - сказано в обращении к жителям Таллинна, которое составили организаторы акции в Эстонии. - Но мы должны понимать, что все началось не три года назад. Это началось со взрывов домов, когда Путин пришел к власти, затем последовали политические убийства: Галина Старовойтова, Анна Политковская, Борис Немцов, Наталья Эстемирова. Но и этого Путину было мало, он начал убивать за пределами России. Убийство Литвиненко, покушение на Скрипалей, сбит малазийский Boeing, развязана гибридная война на Донбассе. А сколько мы еще не знаем? 20 августа в третью годовщину отравления Алексея Навального мы призываем всех неравнодушных людей выйти на улицы своих городов и присоединиться к протесту против убийств, против войны“.
В Таллинне митинг пройдет в парке Таммсааре в 14 часов 20 августа. По словам организаторов, подготовка к акции уже ведется, все официально согласовано - было получено подтверждение из полиции. Подробнее об акции можно прочитать здесь.
Почему митинги важны и за пределами России?
Одна из организаторов митинга Сана Безменова уверена, что россияне, которые находятся вне России должны участвовать в антивоенных митингах и митингах в поддержку политзаключенных: „в первую очередь, это нужно, чтобы показать, что война - это не норма, что политические преследования - это не норма. Это преступление. Мы должны постоянно напоминать себе и миру, что нельзя привыкать к войне, нельзя оставаться в стороне и думать, что это больше нас не касается. Еще как касается! Путин лишил дома не только украинцев, но и многих россиян, которые вынуждены были покинуть страну, чтоб не превратиться в военных преступников. Путин продолжает убивать. Лично я не могу просто жить в прекрасной Эстонии и не думать об этом. А во вторую очередь, это безопасно. В Европе мы можем спокойно выйти и сказать все, что мы думаем. И если я выходила в России под дубинки, почему я не должна делать это здесь, в безопасности?“
О важности митингов и том ощущении поддержки, в котором нуждаются многие вынужденные эмигранты, говорит и координатор организации „Reforum Space“ Артем Тюрин.
„Когда я впервые вышел на митинг в Москве в 2019 году, я осознал, что это - возможность громко и четко выразить свою позицию. И этим нужно пользоваться. Российская пропаганда заверяет, что огромное число людей поддерживает войну и Путина, но это не так. Протестуя, вы разрушаете этот миф и даете понять как общественности, так и людям из вашего окружения, что вы против той несправедливости и зла, которая захватила Россию. Важно продолжать требовать окончания бессмысленной и преступной войны против Украины, добиваться ответстветственности российского руководства, выступать за немедленное освобождение тех, кто был незаконно осужден за критику войны и Путина. Митинг - это коллективное действие. Вы ощущаете единение с людьми, это единение вдохновляет вас так как вы видите вокруг себя других людей и понимаете, что далеко не только вы один требуете перемен. Наличие единомышленников и единение вокруг идеи мире и справедливости дает вам ощутимую поддержку в тяжелые времена“.