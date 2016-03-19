ФОТО | Пошел под суд: гражданин Бельгии пытался ввезти в Эстонию 100 кг наркотического вещества и два ствола

В соответствии с материалами следствия, обвиняемый в феврале 2023 года договорился, что доставит из Брюсселя в Таллинн амфетамин в крупном размере и две единицы автоматического огнестрельного оружия Colt M16A1, которые были спрятаны в грузовом микроавтобусе, помещённом на трейлере. Поскольку обвиняемый вследствие нарушений правил дорожного движения не имел права на управление машиной, то он привлёк в качестве водителя мужчину, который не знал о незаконном грузе.

14 февраля около 19 часов мужчины отправились в направлении Эстонии и проехали через Германию, Польшу, Литву и Латвию. 16 февраля утром мужчины въехали через пограничный пункт Икла в Эстонию, где они около 10 часов на шоссе Таллинн – Пярну – Икла были остановлены для таможенного контроля.

В ходе контроля чиновниками Налогово-таможенного департамента были обнаружены две единицы автоматического огнестрельного оружия, 178 пригодных для стрельбы патронов и примерно 100 килограммов порошкообразного вещества. В ходе экспертизы, проведённой в отношении наркотического средства, было выявлено, что порошкообразное вещество содержало 19 572 граммов чистого амфетамина. Поскольку речь шла о трансграничной контрабанде огнестрельного оружия, то производство по уголовному делу проводилось Полицией безопасности.

По словам прокурора по особо важным делам Ляэнеской прокуратуры Кайдо Туулемяэ, действия обвиняемого были целенаправленными, и незаконный груз хорошо спрятан.