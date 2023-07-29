По дорогам Эстонии колесят тысячи машин с поддельными показателями. Как будут вычислять автоналог для них?(9)
По эстонским дорогам по-прежнему ездят те автомобили Volkswagen с дизельным двигателем, в документах которых указаны поддельные показатели по выбросу. Сумеет ли эстонская система автоналога учесть истинный уровень загрязнения или владельцы таких машин отделаются меньшими суммами? Разбирался Eesti Ekspress.
Восемь лет назад вспыхнул всемирный скандал: выяснилось, что на произведенные концерном Volkswagen Group автомобили с дизельными двигателями устанавливали программное обеспечение, которое помогало подделывать результаты тестирований на выбросы вредных газов. То есть Volkswagen во время тестов использовал программные методы для занижения выбросов вредных веществ по сравнению с обычными показателями. Как оказалось, бортовой компьютер был запрограммирован, чтобы определять, работает ли автомобиль в обычном режиме или же тестируется. Во втором случае машина переключалась на более „чистый“ режим, чтобы соответствовать экологическим требованиям.