По дорогам Эстонии колесят тысячи машин с поддельными показателями. Как будут вычислять автоналог для них?

Восемь лет назад вспыхнул всемирный скандал: выяснилось, что на произведенные концерном Volkswagen Group автомобили с дизельными двигателями устанавливали программное обеспечение, которое помогало подделывать результаты тестирований на выбросы вредных газов. То есть Volkswagen во время тестов использовал программные методы для занижения выбросов вредных веществ по сравнению с обычными показателями. Как оказалось, бортовой компьютер был запрограммирован, чтобы определять, работает ли автомобиль в обычном режиме или же тестируется. Во втором случае машина переключалась на более „чистый“ режим, чтобы соответствовать экологическим требованиям.