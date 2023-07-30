Автомобильный налог затронет и каршеринг. Что будет с ценами на аренду?

По словам Эгерта Кивисаара, руководителя CityBee Eesti, они считают поддержку устойчивого развития очень важной. „Приоритетом при введении налога должно быть поощрение перехода на более экологичные автомобили или на альтернативные виды транспорт а в Эстонии“, — сказал он.

К нынешним моделям налогообложения он относится не слишком положительно: „В настоящее время существует риск того, что люди будут продолжать ездить на старых транспортных средствах, потому что, согласно предлагаемым вариантам, годовой налог на старые автомобили порой окажется дешевле, чем годовой налог на более новые экологически чистые автомобили. Поэтому есть риск, что с каждым годом автопарк в Эстонии будет устаревать“.