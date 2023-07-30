30.07.2023, 18:51
Автомобильный налог затронет и каршеринг. Что будет с ценами на аренду?
ФОТО: | Delfi Meedia
Занимающаяся каршерингом фирма Citybee поддерживает налогообложение автомобилей, но не одобряет текущее решение. Будущий налог на автомобили повлияет и на стоимость аренды, пишет Delfi Ärileht.
По словам Эгерта Кивисаара, руководителя CityBee Eesti, они считают поддержку устойчивого развития очень важной. „Приоритетом при введении налога должно быть поощрение перехода на более экологичные автомобили или на альтернативные виды транспорта в Эстонии“, — сказал он.