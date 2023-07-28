„Детей забыли на улице?“ Взволнованная женщина об увиденном в садике

В своем посте Екатерина пишет, что уже не первый раз становится очевидцем того, как в детском саду „Пясупеса“ (Пухангу, 57) детей забывают на улице.

„Время 12:30, плачет мальчик (в истерике) возле дверей“, - описывает ситуацию она. Женщина добавляет, что обратилась в садик и тогда детей впустили внутрь.

Екатерина предположила, что если малыши обычно возвращаются с прогулки в 12:00, то получается, что ребенок уже 30 минут находился на улице и никто даже не заметил его отсутствия.

Также Екатерина упоминает случай, когда она гуляла со своим ребенком возле вышеупомянутого садика и к ней обратилась другая женщина, которая искала ребенка.

„Когда проходила мимо сада с дочкой, ко мне обратилась женщина и спросила, „моя ли это девочка“. Я говорю: „Моя, а что случилось?“ - пишет взволнованная женщина. В ответ на этот вопрос вторая женщина сказала ей, что не может найти ребенка с прогулки.

RusDelfi обратился в детский сад „Пясупеса“ в Пыхья-Таллинне. По словам директора Меки Меэли Лаатс, информация о том, что ребенок полчаса был один на улице, - неверная.

„Я привела ребенка обратно в 12:24, группа же была в садике уже в 12:20. Ребенок был на улице максимум 4 минуты“, - объясняет Лаатс.

На вопрос о том, как вообще могло получится, что ребенок остался на улице, когда вся остальная группа направилась в садик, директор „Пясупеса“ ответила так: „Я не могу узнать подробностей у самого ребенка, он просто не сможет описать ситуацию“.

„Обычно, перед тем как возвращаться обратно в садик, дети бегают вокруг здания. Воспитательница ждала их у двери и спросила у последнего мальчика, все ли прибежали обратно. Он сказал, что нет, еще один мальчик не прибежал. Воспитательница подождала и его, но оказалось, что был и еще один мальчик, который просто бежал медленнее всех“.

В случае с „потерянным“ ребенком, Лаатс объясняет, что если ребенок где-то прячется, то, конечно, воспитательница будет его искать.