„Детей забыли на улице?“ Взволнованная женщина об увиденном в садике(47)
В группе „Мамочки и их жизнь“ Екатерина написала, что воспитатели садика „Пясупеса“ забывают детей на улице, по ее словам, такое случалось неоднократно. RusDelfi связался с директором детсада.
В своем посте Екатерина пишет, что уже не первый раз становится очевидцем того, как в детском саду „Пясупеса“ (Пухангу, 57) детей забывают на улице.
„Время 12:30, плачет мальчик (в истерике) возле дверей“, - описывает ситуацию она. Женщина добавляет, что обратилась в садик и тогда детей впустили внутрь.
Екатерина предположила, что если малыши обычно возвращаются с прогулки в 12:00, то получается, что ребенок уже 30 минут находился на улице и никто даже не заметил его отсутствия.
Также Екатерина упоминает случай, когда она гуляла со своим ребенком возле вышеупомянутого садика и к ней обратилась другая женщина, которая искала ребенка.
„Когда проходила мимо сада с дочкой, ко мне обратилась женщина и спросила, „моя ли это девочка“. Я говорю: „Моя, а что случилось?“ - пишет взволнованная женщина. В ответ на этот вопрос вторая женщина сказала ей, что не может найти ребенка с прогулки.
RusDelfi обратился в детский сад „Пясупеса“ в Пыхья-Таллинне. По словам директора Меки Меэли Лаатс, информация о том, что ребенок полчаса был один на улице, - неверная.
„Я привела ребенка обратно в 12:24, группа же была в садике уже в 12:20. Ребенок был на улице максимум 4 минуты“, - объясняет Лаатс.
На вопрос о том, как вообще могло получится, что ребенок остался на улице, когда вся остальная группа направилась в садик, директор „Пясупеса“ ответила так: „Я не могу узнать подробностей у самого ребенка, он просто не сможет описать ситуацию“.
„Обычно, перед тем как возвращаться обратно в садик, дети бегают вокруг здания. Воспитательница ждала их у двери и спросила у последнего мальчика, все ли прибежали обратно. Он сказал, что нет, еще один мальчик не прибежал. Воспитательница подождала и его, но оказалось, что был и еще один мальчик, который просто бежал медленнее всех“.
В случае с „потерянным“ ребенком, Лаатс объясняет, что если ребенок где-то прячется, то, конечно, воспитательница будет его искать.
„У нас очень большая территория, и время от времени дети могут пропасть из виду. Но это не значит, что ребенок убежал с территории садика. Такого точно не могло случится, ребенок был на территории, воспитательница просто искала его“, - комментирует директор.
По мнению Лаатс, очень грустно, что человек вместо того, чтобы помочь ребенку попасть в садик, предпочитает фотографировать его и распространять подобного рода публикации в сети.
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