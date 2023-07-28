Суд решил: Департамент здоровья и PPA действовали правомерно, закрыв скандальное MEM Cafe

В ноябре 2021 года PPA вынес судебный запрет OÜ MEM kohvikud, поскольку компания не проверяла, есть ли посетителей сертификат, доказывающий, что человек вакцинирован или переболел коронавирусом. В то время действовало постановление правительства, которое возлагало такую ​​обязанность на всех владельцев кафе, в которых кормили на месте.

PPA обязал фирму выполнить требования, но в ходе проверки было установлено, что нарушения продолжаются даже после неоднократного наложения штрафа. Затем PPA обратился в Департамент здоровья, и 29 ноября 2021 года последний вынес распоряжение о закрытии кафе.

Суд согласился с доводом Департамента здоровья о том, что закрытие кафе было единственной эффективной мерой в интересах общества.

Суд также пришел к выводу, что Департамент полиции и погранохраны имел полномочия и компетенцию для осуществления надзора и наложения штрафа и право при входе в кафе применять меры, предусмотренные Законом об охране правопорядка.

Решение суда вынесено 22 июня 2023 г., в силу оно вступило 25 июля 2023 г.

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