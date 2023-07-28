В Эстонии построят центр медицины катастроф

По словам представителя Центра оборонных инвестиций Пеэтера Карья, в центре появятся симуляционные залы, в которых, например, можно будет отрабатывать оказание первой помощи пациенту с тяжелыми травмами в условиях идущих вокруг военных действий, в Раади также переедут реабилитационный центр и центральный склад лекарственных препаратов, которые в настоящее время располагаются либо на арендованных площадях, либо находятся в плохом состоянии.

По словам Карья, при выборе места расположения центра важную роль сыграло то, что рядом находятся Академия Сил обороны и Тартуская высшая школа здравоохранения - таким образом, в будущем подготовку по военной медицине и медицине катастроф смогут проходить и студенты-медики.

Всего в ближайшие годы государство планирует инвестировать в военный городок Раади более 35 млн евро.

Договор на строительство центра медицины катастроф и военной медицины планируется подписать в конце этого года, строительство может начаться во втором квартале следующего года, а завершение строительства запланировано на весну 2025 года.

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