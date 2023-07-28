ФОТО И ВИДЕО | Два здания Ляэне-Таллиннской больницы соединила галерея

Таким образом, для перемещения пациентов между двумя зданиями больше не нужно прибегать к использованию машин скорой помощи или больничному транспорту. Кроме того, теперь медицинским работникам будет удобнее и быстрее проводить консультации пациентов или отправлять образцы в лабораторию.

По словам председателя правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктора Аркадия Попова, персонал больницы с нетерпением ждал завершения строительства галереи. „Это не просто мост между двумя зданиями, для больницы это большой шаг вперед и существенное достижение. В инфекционной клинике на лечении находятся пациенты в тяжелом состоянии, которым необходимо ежедневно проводить всевозможные исследования в соседнем здании, где располагаются магнитные и компьютерные томографы. Помимо этого, теперь реанимационная бригада сможет всего за две минуты добраться из отделения интенсивной терапии до инфекционной клиники“, - ответил он.

Галерея, соединяющая здания, находится на высоте в среднем 5-6 метров над землей. В качестве строительного и отделочного материалов в основном использовалась древесина, благодаря чему внешние и внутренние помещения отвечают всем современным критериям экологичности. Несущими элементами являются стальные столбы и клееные фермы.

Крыша галереи покрыта кровельным материалом со встроенной солнечной батареей. Примечательно, что в Эстонии это самая протяженная крыша, где в кровельное покрытие встроены солнечные панели. Мощность панелей составляет 35 кВт. Вырабатываемая энергия будет использоваться для обогрева, охлаждения и освещения самой галереи.

Автором архитектурного решения галереи является Индрек Саарепера (Arhitektuuribüroo Visuaal OÜ), строительные работы выполняла компания BauEst OÜ. Общая стоимость проекта составила почти 2,1 миллиона евро, проект финансировался из средств Ляэне-Таллиннской центральной больницы.