Полицейский оказал первую помощь аллергику, которого ужалила оса

Центр экстренной помощи связался с полевым начальником юго-восточного полицейского участка, пишет Лыунаская префектура в социальных медиа. Он увидел на карте, что ближе всех к месту происшествия находился Ранно, полицейский, который уже закончил свой рабочий день.

С ним связались, после чего он быстро завел машину и бросился на помощь мужчине, находившемуся примерно в 5 километрах. Поскольку полицейский является местным жителем, найти мужчину не составило труда. Прибыв на место, сотрудник полиции сразу же начал оказывать помощь мужчине с помощью инструкций центра неотложной помощи и охладил его распухшую шею бутылкой с водой.

Через некоторое время на место происшествия прибыли спасатели с компрессом, который используется для уменьшения отека. Вскоре приехала скорая помощь и увезла мужчину с аллергической реакцией в больницу.

Попавший в беду мужчина поблагодарил полицейского, который так быстро пришел ему на помощь и помогал ему, пока не приехала скорая помощь. Когда скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, участковый отогнал автомобиль пострадавшего домой, откуда коллеги в тот же вечер пригнали его к больнице.

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