ЧП и криминал
28.07.2023, 08:03

Сводка за сутки: ДТП с самокатами, мотоциклистами и BMW

 
Delfi.ee
Вчера произошло ДТП с участием автомобиля, мотоцикла и два с самокатами (фото иллюстративное).
Вчера произошло ДТП с участием автомобиля, мотоцикла и два с самокатами (фото иллюстративное).
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

За последние сутки в Эстонии произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. В двух случаях это были использующие самокат.

В 13:08 на 118-м километре трассы Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа 36-летний мужчина на автомобиле BMW X1 врезался в автомобиль BMW X5, которым управляла 42-летняя женщина. Водителя и пассажира BMW X1, 32-летнюю женщину, доставили в больницу на проверку состояния здоровья.

Около 16:09 на дорожке для легкого транспорта возле на Рижской улицы в Тарту 19-летняя девушка ехала на электросамокате и упала. Пострадавшую доставили в больницу для осмотра.

В 21:15 36-летний мужчина не справился с управлением мотоциклом BMW R 1200 R на Тартуском шоссе в Таллинне и упал. Мотоциклист был доставлен в больницу.

Около 22:30 41-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения упала с самоката возле улица Хобуйаамаа в Таллинне. Женщину доставили в больницу.

От управления транспортным средством были отстранены 12 нетрезвых водителей. Сообщений об угнанных и возвращенных автомобилях не поступало.

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